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تحديث الصناعة يسلم 22 خطابًا لأصحاب عصارات العسل لتطوير خطوط الإنتاج

10/20/2023 4:28:51 AM
(MENAFN- Youm7) سلم مركز تحديث الصناعة ، خطابات لعدد 22 من أصحاب العصارات، وذلك لتطوير خطوط الإنتاج بداية من العصر ومرورًا بالعملية الإنتاجية وانتهاءً بأحواض التخزين والتعبئة والتغليف، وذلك بحضور محافظ قنا اللواء أشرف الداودي، والمدير التنفيذي لمركز لتحديث الصناعة دعاء سليمة، ومدير برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر الدكتور هشام الهلباوي
بمقر محافظة قنا.



جاء ذلك في إطار التعاون بين مركز تحديث الصناعة وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتنفيذ خطة تطوير تكتل العسل الأسود بمحافظة قنا، وبناءً على تكليفات فخامة رئيس الجمهورية بالاهتمام بتطوير الصناعات التراثية الصغيرة، والخطة المعدة لتطوير ورفع كفاءة عصارات العسل الأسود ليكون نموذجاً يحتذي به في التكتلات الاقتصادية التي بدأت تنتشر على مستوى المحافظات.



وعمل مركز تحديث الصناعة بصفته المنفذ لتدخلات التطوير على العديد من المحاور بداية من رفع الوعي بأهمية التطوير لزيادة معدلات الانتاج، ومنها إعداد مواصفة قياسية معتمدة للعسل الاسود مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وتقنين أوضاع العصارات، ودراسة أوضاع العصارات وإعداد كتيب بأهم اشتراطات التوافق مع اشتراطات الايزو 22000، وأيضا بناءً على توجيهات وزير التجارة والصناعة بأهمية التعميق التصنيع المحلي، قام المركز بالتواصل مع عدد من المصنعين المحليين لتصنيع خطوط الإنتاج بناءً على الاشتراطات المطلوبة.



وأكدت المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن وزارة التجارة والصناعة ممثلة في المركز وبالتعاون مع محافظة قنا وبرنامج التنمية المحلية لصعيد مصر تعمل جاهدة على الارتقاء بهذه الصناعة التاريخية، للوصول بها بعد تطويرها إلى الصدارة وجعل المنتج ينافس عالميًا ويصبح ضمن الصادرات الأكثر صدارة في مصر.



وتم خلال الاجتماع عرض نموذج محاكاة لتطوير خطوط الإنتاج من قبل إحدى الشركات المتقدمة لمناقصة تصميم وتوريد وتركيب خطوط الإنتاج في العصارات.



وتم إجراء جولة ميدانية لعدد من العصارات التي سيتم تطويرها ضمن خطة العمل وذلك للوقوف على تطبيق الخطة الفعلية لتطوير العصارات.














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