بيع لوحة محاجر أسوان للمستشرق إدوارد ليرو فى مزاد.. اعرف ثمنها

MENAFN - Youm7) باعت دار سوثبىللمزادات العالمية للفنون فى لندن لوحات "المستشرقين" من مختلف أنحاء العالم، ومن بين اللوحات المباعة لوحة "محاجر أسوان" للفنان إدوارد ليرو، كان يقدر ثمنها ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه إسترلينى، وبيعت بـ2.800 الف جنيه إسترلينى.

محاجر اسوان

يعود تاريخ هذا الرسم الفورى إلى رحلة لير النيلية الثانية والأخيرة عام 1867، وكان لير قد وصل إلى القاهرة في بداية العام، انتقل بسرعة إلى الأقصر، حيث التقى بابن عمه آرتشي جونز، سافر الثنائي عبر نهر النيل، حيث وصلا إلى أقصى نقطة في الجنوب، وهي الشلال الثاني في 4 فبراير من نفس السنة.

وتوقفوا فى أسوان لمدة يومين وقام لير بعمل سلسلة من الرسومات، بما في ذلك العمل الحالي الذي يوضح محاجر الجرانيت القديمة، الرسم دقيق للغاية من الناحية الطبوغرافية، وأهم ما يميزه هو المسلة غير المكتملة التي تظهر في الخلفية.

وُلد لير في لندن وبدأ يتكسب رزقه في سن الخامسة عشرة عن طريق رسم الطيور والقيام بأعمال فنية أخرى، اكتسب لير الشهرة بوصفه فنانًا في التاريخ الطبيعي بكتابه الأول لرسوم الببغاوات المنشور عام 1832م.

وأصبح معروفًا أيضًا برسومه المفصلة للمناظر الطبيعية. وفي أواسط ثلاثينيات القرن التاسع عشر الميلادي، وبينما كان لير يرسم ويلون لكسب رزقه، بدأ يكتب شعر السفاسف للأطفال، لكن شيءً من شعره لم ينشر حتى 1846 م، وقد رسم لير كثيرًا من الرسوم الإيضاحية لكتبه.

اشتهر بقصائده الهزلية الموجهة للأطفال، يُعدُّ ديوانه الأول كتاب السفاسف (1846 م) من روائع أدب الأطفال في الغرب، وقد أصبحت أشهر قصائده البومة والهريرة (1871 م) أثرًا أدبيًا من الطراز الأول، اشتهر لير بشكل خاص بأشعاره القصيرة المقفاة المسماة الخماسيات الفكاهية قصيدة الامريكة.