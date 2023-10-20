خريطة كنز غامضة عمرها 4 آلاف عام تكشف عن عالم قديم بفرنسا

MENAFN - Youm7) يعمل علماء الآثار على الكشف عن الأسرار القديمة بخريطة منقوشة على حجرعمرها 4 آلاف عام لم يتم فحص معظمها، يعود تاريخها إلى العصر البرونزى، وقال علماء الآثار إن هذه الحجرة الغامضة تعرف باسم "بلاطة سان بيليك"، يمكن أن ترشد علماء الآثار إلى المعالم المنسية في شمال غرب فرنسا.

وقال إيفان بايلر، الأستاذ في جامعة ويسترن بريتاني، خلال مقابلة مع وكالة فرانس برس، إن استخدام الخريطة لمحاولة العثورعلى المواقع الأثرية أسلوب رائع وأفضل من أن يعتمد علماء الآثار على التكنولوجيا مثل أجهزة الرادار والصور الجوية للوصول إلى نتائجهم.

خريطة الكنز الغامضة

وفي عام 2021 أُعلن أن بلاط سان بيليك هى أقدم خريطة في أوروبا، ويعمل علماء الآثار بجد لفك رموزها، على أمل أن ترشدهم إلى المزيد من الاكتشافات التاريخية، وعثر عليها في البداية عام 1900، لكن المؤرخ الذي عثر عليها لم يدرك أهميتها، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

في عام 2014 اكتشف إيفان بايلر وزميله كليمنت نيكولا من معهد أبحاث CNRS هذه القطعة الأثرية، التي كانت مخفية في المتحف، قرروا إلقاء نظرة فاحصة على العلامات الغامضة التي تحملها.

ويشتبه علماء الآثار في أن المنطقة الممثلة على الخريطة ربما كانت مملكة قديمة، عندما قارنوا هذه الخريطة القديمة بالخريطة الحديثة، وجدوا تطابقًا مدهشًا بنسبة ثمانين بالمائة.