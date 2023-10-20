المتحف البريطانى يعلن رقمنة آثاره منعا للسرقات بتكلفة 10 ملايين دولار

MENAFN - Youm7) أعلن المتحف البريطانىعن خطط لرقمنة مجموعته بأكملها من أجل زيادة الأمن، سيتطلب المشروع 2.4 مليون سجل للتحميل، ومن المقدر أن يستغرق المشروع خمس سنوات لإكماله.

وحدثت عملية الرقمنة بعد أنباء عن سرقة 2000 قطعة من المتحف، خلال الشهر الماضى، وحدثت علمية السرقة، على يد موظف سابق تم تحديده في التقارير الإخبارية على أنه أمين المتحف السابق وهو بيتر هيجز، وقد تم استرجاع نحو 350 قطعة حتى الآن، وفى الشهر الماضى أطلق المتحف نداءً عامًا للمساعدة.

وقال المدير المؤقت للمتحف مارك جونز في بيان صحفي: "بعد اكتشاف سرقة أشياء من المجموعة، اتخذنا خطوات لتحسين الأمن ونحن الآن واثقون من أن سرقة من هذا النوع لا يمكن أن تحدث مرة أخرى أبدا"، وفقا لما ذكره موقع آرت نيوز.

وتابع مارك جونز "أعتقد أن الرد الوحيد الأكثر أهمية على السرقات هو إمكانية عملية الرقمنة، لأنه كلما كانت المجموعة معروفة بشكل أفضل - كلما زاد استخدامها وكلما تم ملاحظة أي غيابات للاثار بشكل أسرع".

وقال أوزبورن "إن السرقات ربما حدثت على مدى 20 إلى 25 عامًا، ولم يستجب المتحف بشكل كافٍ بعد أن أرسل تاجر الأعمال الفنية الهولندي إيتاي جرادل رسائل بريد إلكتروني مفصلة إلى كبار المسؤولين في عام 2021 حول العناصر المسروقة التي تم إدراجها على موقع eBay بأسعار زهيدة تصل إلى 51 دولارًا.

وقام مسئولو المتحف بإمداد التفاصيل حول استراتيجية المتحف البريطاني لرقمنة مجموعته، والتى تقدر تكلفتها بـ 10 ملايين جنيه إسترليني (12.1 مليون دولار).