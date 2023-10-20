فك رموز مخطوطة هركولانيوم بعد 2000 عام بواسطة الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Youm7) استخدم العلماء الذكاء الاصطناعي لكشف لغز عمره 2000 عام، حيث فكوا رموز لفافة غير مفتوحة تفحمت بسبب ثوران بركان جبل فيزوف، وعندما ثار البركان فى عام 79 قبل الميلاد، دُفنت مدينة هركولانيوم القريبة في طوفان من الطين والرماد البركانى، آخذة معها مكتبة تضم أكثر من 1800 مخطوطة.

وبينما كان هناك مخاوف من ضياع المعرفة المتعلقة بالمخطوطات إلى الأبد، فاز اثنان من علماء الذكاء الاصطناعى بمبلغ 50 ألف دولار (41.168 جنيهًا إسترلينيًا) بعد الكشف عن الكلمة الأولى من المخطوطات المتفحمة.

وكشف لوك فاريتور من نبراسكا ويوسف نادر من برلين عن نفس الكلمة المخبأة فى قلب المخطوطة المختومة - "πορφύραc" - وتعني صبغة أرجوانية أو ملابس أرجوانية، وفقا لما أورده موقع صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وتم الإعلان عن هذا الاكتشاف من قبل البروفيسور برنت سيلز، عالم الكمبيوتر من جامعة كنتاكى، الذى أطلق ما يسمى بتحدى فيزوف فى مارس، حيث قدم جوائز نقدية لأى شخص يمكنه قراءة المخطوطات.

وكانت اللفائف نفسها هشة للغاية، حيث ظلت مدفونة فى الأرض منذ 1700 عام، ولا يمكن فتحها بسبب خطر تدميرها إلى الأبد.

ولتجنب المزيد من الإضرار بالمخطوطات، استخدم البروفيسور سيلز وفريقه مسرع الجسيمات لإجراء مسح عالى الدقة للجزء الداخلى من اللفائف المطوية.

وبينما لم يعد الحبر موجودًا، يعتقد البروفيسور سيلز أن التعلم الآلى سيكون قادرًا على فك رموز العلامات الدقيقة التى يتركها وجود الحبر.

وأطلق البروفيسور سيلز آلاف الصور ثلاثية الأبعاد للفائفتين ملفوفتين، بالإضافة إلى برنامج ذكاء اصطناعى تم تدريبه على قراءة الحروف فى العلامات التى يتركها الحبر.

واللفافتان من بين مئات اللفائف التى تم اكتشافها فى خمسينيات القرن الثامن عشر عندما قام علماء الآثار بالتنقيب عن فيلا مدفونة فى هيركولانيوم يعتقد أنها كانت مملوكة للوسيوس كالبورنيوس بيزو كيسونينوس، والد زوجة يوليوس قيصر.

وكان فاريتور أول من فك شفرة كلمة مقروءة من داخل اللفافة، وفاز بجائزة أول عشرة أحرف بقيمة 40 ألف دولار "32934 جنيهًا إسترلينيًا"، بينما تبعه نادر بعد فترة وجيزة بصورة أكثر وضوحًا وفاز بمبلغ 10000 دولار "8233 جنيهًا إسترلينيًا".