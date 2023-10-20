هل منع دفنه بمقبرة العظماء؟.. وهل أشهر إسلامه؟.. أسئلة تحوم حول الشاعر آرثر رامبو

MENAFN - Youm7) شاعر فرنسى عرف بتأثيره على الأدب والفنون، بدأـ موهبته تظهر وهو فى عمر المراهقة، إذ نشرت أولى قصائده عندما كان يبلغ من العمر 16 عاما، هو آرثر رامبو ، الذى ولد فى مثل هذا اليوم 20 أكتوبر من عام 1853م.

لقد ولد آرثر رامبو

شارفيل بفرنسا، وبدأ الكتابة فى سن مبكرة جدًا، ورغم أنه كان متفوقًا دراسيا، إلا أنه قرر أن يتخلى عن التعليم الرسمى، وخلال الحرب الفرنسية البروسية، هرب من منزله وذهب إلى باريس، وأنتج الجزء الأكبر من إنتاجه الأدبية خلال تلك المرحلة، ولكنه توقف تماما فى العشرين من عمره، بعدما جمع أعماله تحت عنوان "إضاءات".







لقد اتبع آرثر ميلر مبدأ جماليًا إذ يقول إن على الشاعر أن يتخلص من القيود الضوابط الشخصية، وبالتالى يصبح الشاعر أداة لصوت الأبدية، إلا أنه ترك برودة باريس متجها لدفء الشـرق حيث زار القاهرة والإسكندرية وعـدن وبعض دول الخليج، وتوفى فى مارسيليا بفرنسا في العام 1891 بعد أن بترت ساقـه.

وبعد أن رحل آرثر وبالتحديد بعد أكثر من 130 عاما على وفاته، أثار رامبو الجدل فى فرنسا مجددا بين من يريد، وبين من يرفض، إدخاله إلى "البونتيون"، مرقد عظماء فرنسا القائم أعلى تلة سانت جنفياف الملاصقة للحى اللاتينى فى باريس، وفي مقدمة من يعارض ذلك عائلة الشاعر نفسه.



وفي فرنسا، يعود لرئيس الجهورية وحده أن يقرر من يدخل إلى "البونتيون" ومن يبقى خارجه، وفى حالة رامبو، قرر الرئيس ماكرون التجاوب مع رغبة العائلة، وكتب في رسالة موجهة لمحامي العائلة: "لا أتمنى أن أخالف رغبة عائلة الفقيد البينة، ولذا فإن جثمان أرتور رامبو لن ينقل من مرقده الحالى" القائم في مقبرة عائلته المتواضعة في المدينة التي ولد فيها، شارلفيل ميزيير.

أما الأسباب التي دفعت ماكرون لاتخاذ هذا القرار، فتعود لاعتباره أن دخول البانتيون هدفه "تكريم شخصيات ينظر إليها على أنها ساهمت في قيم الجمهورية"، حيث إن المرقد المشار إليه "يلعب دوراً رئيسياً في بناء الذاكرة الوطنية الجماعية" ، أن ممانعة عائلة رامبو لا تصب فى هذا الاتجاه واحترامها يدفعه إلى التخلى عن مشروع التكريم.

ومن بين الأمور التى حامت حول آرثر رامبو خلال إقامته فى عدن، بل وظلت تحوم بعد رحيله عنها وعن الحياة كلها، هو السؤال المتعلق بحقيقة اعتناقه الإسلام، إذ شاع فى أوساط معارفه من السكان المحليين، لاسيما فى الحى الذى قطنه، رامبو باسم "عبد ربه"،

وهو الاسم الذى اتخذه رامبو

بعد زمن من إقامته بينهم بعدما أسلم.

وقد زاد هذا الاعتقاد لدى أصحابه حين كانوا يرونه يقرأ باهتمام شديد نسخة من القرآن حصل عليها من أحد السكانـ والمعروف أن رامبو كان يجيد العربية ضمن لغات أخرى أتقنها خلال ترحاله الطويل، كما

يقول شوقى عبد الأمير، الباحث العراقى فى احتفالية قديمة بذهاب رامبو إلى اليمن أن "رامبو طلب القرآن ومات وهو يُردد عبارة: الله كريم، الله كريم".

للشاعر آرثر رامبو عدد من القصائد أبرزها "الأبدية، المركب السكران، بربرى وعبقرى، كيماء الفعل، عاشقاتى الصغيرات، فقراء فى الكنيسة، الكتب، اشراقات، فصل فى الجحيم".