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Spacex تخطط لإطلاق 144 مهمة العام المقبل

10/20/2023 4:28:46 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت شركة إيلون ماسك بالفعل 74 مهمة مدارية في عام 2023، وهو أكثر من أي شركة خاصة على الإطلاق في عام واحد، الرقم القياسي السابق كان 61، والذي سجلته شركة SpaceX في عام 2022، ولكن من المفترض أن تشهد الأشهر المقبلة المزيد من رحلات الفضاء، وفقاً لموقع space.



قال بيل جيرستنماير، نائب رئيس موثوقية البناء والطيران في شركة سبيس إكس، خلال جلسة استماع للجنة الفرعية التابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي المعنية بالفضاء والعلوم: "سنحاول هذا العام إجراء 100 رحلة".



وأضاف خلال جلسة الاستماع التي كانت تسمى "تعزيز السلامة والابتكار والقدرة التنافسية في أنشطة الفضاء البشرية التجارية الأمريكية": "بينما نتطلع إلى العام المقبل، نريد زيادة معدل الرحلات إلى حوالي 12 رحلة شهريًا، أو 144 رحلة خلال العام".



أطلقت الشركة مهمتين في يوم واحد عدة مرات؛ ففي شهر مارس الماضي، على سبيل المثال، أطلقت صاروخين من صواريخ فالكون 9 نحو السماء بفارق أقل من 4.5 ساعة.



وليس لدى SpaceX نقص في الحمولات التي تنتظر الصعود، وتقوم الشركة ببناء كوكبة ستارلينك الضخمة للإنترنت عبر الأقمار الصناعية، والتي تتكون حاليًا من حوالي 5000 قمر صناعي عامل، ولكن لدى SpaceX إذنًا لنشر 12000 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink، وقد تقدمت الشركة بطلب للحصول على موافقة على 30000 مركبة فضائية أخرى علاوة على ذلك، وحوالي 60% من عمليات إطلاق SpaceX في عام 2023 كانت مخصصة لمهام Starlink.



تم إطلاق الغالبية العظمى من المهام المدارية لشركة SpaceX حتى الآن بواسطة صاروخها Falcon 9، لكن شركة سبيس إكس تعمل على خليفة تلك الصواريخ التي أثبتت جدواها، وهي مركبة Starship العملاقة، والتي تم تصميمها لتكون قابلة لإعادة الاستخدام بشكل كامل وسريع (على عكس فالكون 9 وفالكون هيفي، التي يمكن الاستغناء عن مراحلها العليا).



قال ماسك إن Starship، وهو أكبر وأقوى صاروخ تم بناؤه على الإطلاق، سيجعل الاستيطان على المريخ وغيره من أعمال الاستكشاف الجريئة مجدية اقتصاديًا، وأطلقت شركة SpaceX مهمة واحدة مع Starship حتى الآن، وهي رحلة تجريبية في 20 أبريل من هذا العام انتهت بتفجير متحكم فيه عندما واجهت المركبة عدة مشاكل بعد وقت قصير من الإقلاع.



تستعد شركة SpaceX حاليًا لرحلة تجريبية ثانية لمركبة Starship، وخلال جلسة الاستماع اليوم الأربعاء، قال غيرستنماير إن المركبة كانت جاهزة للإطلاق منذ أكثر من شهر، لكن سبيس إكس لا تزال تنتظر رخصة الإطلاق من إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.












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