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كل ما تريد معرفته عن رسوم X على المستخدمين الجدد

10/20/2023 4:28:46 AM
(MENAFN- Youm7) سيبدأ X (Twitter سابقًا) في فرض رسوم على بعض المستخدمين الجدد بقيمة دولار واحد سنويًا للوصول إلى الميزات الأساسية مثل الكتابة والإعجاب وإعادة التغريد والرد على المشاركات، وسيُطلب من جميع المستخدمين الجدد الذين لم يتم التحقق منهم في نيوزيلندا والفلبين، الاشتراك في خدمة الاشتراك المدفوع، وسيحتاجون إلى التحقق من حساباتهم باستخدام رقم هاتف.



وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لن يتأثر الأعضاء الحاليون في المنطقة، ويقول X إن المستخدمين سيظلون قادرين على إنشاء حساب مجاني "للقراءة فقط".



كما أنه في منشور، أكد حساب دعم X أن الموقع سيختبر برنامجًا جديدًا يسمى "Not A Bot"، يهدف إلى تقليل عدد برامج البريد العشوائي الآلية على النظام الأساسي.



يصر X على أن هذا التغيير "ليس محركًا للربح"، مضيفًا: "حتى الآن، أثبتت خيارات الاشتراك أنها الحل الرئيسي الذي يعمل على نطاق واسع."



وفي الوقت نفسه، نشر X شروط وأحكام "Not-A-Bot" التي تحدد تفاصيل الخدمة الجديدة.



يوضح هذا ما يلي: "البرنامج عبارة عن خدمة اشتراك متكررة من X توفر لحسابك وظائف على مستوى الكتابة على النظام الأساسي X، مثل القدرة على نشر المحتوى، مثل المنشورات، والرد، وإعادة النشر، والاقتباس، ووضع إشارة مرجعية على منشورات الحسابات الأخرى '.



لم يعجب مستخدمو المنصة بخطة ماسك الجديدة، ويقول الكثيرون إن سعر دولار واحد سنويًا مرتفع جدًا، كتب أحد مستخدمي X الساخطين: "لا يستحق دولارًا واحدًا لمشاهدة هذه الأشياء".



وأضاف آخر: "سيؤدي هذا إلى انخفاض التفاعلات وقاعدة المستخدمين ككل، ولن يدفع معظم الأشخاص ببساطة ولكنهم سيستمرون في مشاهدة الإعلانات".



اشتكى مستخدمو X الآخرون من أن محاولات ماسك للرد على الروبوتات لم تنجح وكانوا حذرين من أي محاولة لاستخدام نظام حظر الاشتراك غير المدفوع للتحقق من المستخدمين البشريين.



وقال آخر: "تذكر عندما قال إيلون: سنتخلص من برامج البريد العشوائي"، مضيفًا: "أعتقد أن الأمر أسوأ بمليار مرة مما كان عليه قبل إيلون".



وفي حين أن الإصدار التجريبي لا يؤثر حاليًا إلا على بعض المستخدمين الجدد، إلا أنه منذ شراء تويتر، قال إيلون ماسك إنه يود جعل الموقع خدمة مدفوعة بالكامل في المستقبل.












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