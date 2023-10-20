تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف Iphone 15 Pro و Iphone 14 Pro Max

(MENAFN
- Youm7) كشفت شركة Apple مؤخرًا عن iPhone 15
وiPhone 15 Pro
و Pro Max كخلفاء لهاتفي iPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max، اللذان يتميزان بتصميم جديد من التيتانيوم، وزر إجراء "صامت"، ومنفذ USB-C، وشريحة A17 Pro.
وباعتبارهما من الهواتف الرائدة المتميزة من Apple، فإن iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max هما أكثر أجهزة iPhone المتوفرة كاملة الميزات، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الاختلافات بين iPhone 15 Pro و iPhone 14 Pro Max:
iPhone 15 Pro
مساحة الشاشة: تبلغ 6.1 بوصة
دقة الشاشة: تبلغ 2556 × 1179
المعالج: من نوع A17 Pro
الرامات : 8GB
نظام التشغيل: iOS (17.×)
البطارية: 3247 mAh
الكاميرا الخلفية:
رئيسية : 48 MP (Sensor-shift OIS, PDAF)
ثانوية: 12 MP (Telephoto, Sensor-shift OIS)
الثالثة : 12 MP (Urtla-wide)
الكاميرا الأمامية : 12 MP (Time-of-Flight (ToF))
الأبعاد : تبلغ (146.6 × 70.6 × 8.25 ملم
iPhone 14 Pro Max:
البطارية: li-ion 4323
ميلي أمبير.
الكاميرا الخلفية: كاميرا أساسية 48 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.8
كاميرا 12 ميجا بزاوية عريضة مع فتحة عدسة 2.2
الكاميرا الأمامية: كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة 1.9
مقاس الشاشة: 6.7 inches, 110.2 cm2
دقة الشاشة:
1290 x 2796 pixels
المعالج: Apple a15 Bionic 5 nm
شرائح الاتصال: شريحتين من نوع Nano-sim)
وesim)
أو ( dual esim – international).
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