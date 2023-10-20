كيف يمكنك إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول على Windows 11 فى 7 خطوات

(MENAFN
- Youm7) تعد كلمة المرور الخاصة بك هي مفتاحك لنظام التشغيل Windows 11، لأنها تحمي ملفاتك ومعلوماتك المهمة، ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي قد ترغب فيها أن تزيل كلمة مرور تسجيل الدخول في Window .
ولعل إحدى هذه الحالات هي عندما تقوم بمشاركة جهاز كمبيوتر مع شخص ما، وفيما يلى كيفية إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول على نظام التشغيل Windows 11.
إذا قمت بإعداد جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 11 باستخدام حساب محلي (غير متصل)، فيمكنك اتباع الخطوات حول كيفية إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول، ولا تعمل هذه الخطوات مع حساب Microsoft لأسباب أمنية.
الخطوة 1: حدد أيقونة قائمة ابدأ ثم اختر أيقونة ترس الإعدادات.
الخطوة 2: في تطبيق الإعدادات، اختر الحسابات في الشريط الجانبي ثم حدد خيارات تسجيل الدخول.
الخطوة 3: ضمن طرق تسجيل الدخول، حدد كلمة المرور.
الخطوة 4: حدد زر التغيير ضمن فئة كلمة المرور.
الخطوة 5: أدخل كلمة المرور الحالية وحدد التالي.
الخطوة 6: اترك كل شيء آخر فارغًا وحدد إنهاء.
الخطوة 7: أغلق تطبيق الإعدادات، ستتم الآن إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك.
الآن بعد أن تمت إزالة كلمة المرور الخاصة بك، لن تضطر بعد الآن إلى إدخالها في شاشة تسجيل الدخول إلى Windows 11، يجب أن يتم تسجيل دخولك تلقائيًا بمجرد بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو إذا كنت تشارك جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيتعين عليك فقط الضغط فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك لتسجيل الدخول.
مرة أخرى، ليس من الآمن تسجيل الدخول إلى Windows 11 بدون كلمة مرور، و يمكن للآخرين الوصول إلى ملفاتك، وإذا كان حسابك يتمتع بامتيازات المسؤول، فيمكن للأشخاص ذوي النوايا السيئة أيضًا استخدام حسابك للوصول إلى ملفات الأشخاص الآخرين، ومن الأفضل استخدام كلمة مرور قوية.
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