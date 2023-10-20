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كيف يمكنك إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول على Windows 11 فى 7 خطوات

10/20/2023 4:28:45 AM
(MENAFN- Youm7) تعد كلمة المرور الخاصة بك هي مفتاحك لنظام التشغيل Windows 11، لأنها تحمي ملفاتك ومعلوماتك المهمة، ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي قد ترغب فيها أن تزيل كلمة مرور تسجيل الدخول في Window .



ولعل إحدى هذه الحالات هي عندما تقوم بمشاركة جهاز كمبيوتر مع شخص ما، وفيما يلى كيفية إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول على نظام التشغيل Windows 11.



إذا قمت بإعداد جهاز الكمبيوتر الخاص بك الذي يعمل بنظام Windows 11 باستخدام حساب محلي (غير متصل)، فيمكنك اتباع الخطوات حول كيفية إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول، ولا تعمل هذه الخطوات مع حساب Microsoft لأسباب أمنية.



الخطوة 1: حدد أيقونة قائمة ابدأ ثم اختر أيقونة ترس الإعدادات.



الخطوة 2: في تطبيق الإعدادات، اختر الحسابات في الشريط الجانبي ثم حدد خيارات تسجيل الدخول.



الخطوة 3: ضمن طرق تسجيل الدخول، حدد كلمة المرور.



الخطوة 4: حدد زر التغيير ضمن فئة كلمة المرور.



الخطوة 5: أدخل كلمة المرور الحالية وحدد التالي.



الخطوة 6: اترك كل شيء آخر فارغًا وحدد إنهاء.



الخطوة 7: أغلق تطبيق الإعدادات، ستتم الآن إزالة كلمة مرور تسجيل الدخول الخاصة بك.



الآن بعد أن تمت إزالة كلمة المرور الخاصة بك، لن تضطر بعد الآن إلى إدخالها في شاشة تسجيل الدخول إلى Windows 11، يجب أن يتم تسجيل دخولك تلقائيًا بمجرد بدء تشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك، أو إذا كنت تشارك جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فسيتعين عليك فقط الضغط فوق أيقونة ملف التعريف الخاص بك لتسجيل الدخول.



مرة أخرى، ليس من الآمن تسجيل الدخول إلى Windows 11 بدون كلمة مرور، و يمكن للآخرين الوصول إلى ملفاتك، وإذا كان حسابك يتمتع بامتيازات المسؤول، فيمكن للأشخاص ذوي النوايا السيئة أيضًا استخدام حسابك للوصول إلى ملفات الأشخاص الآخرين، ومن الأفضل استخدام كلمة مرور قوية.












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