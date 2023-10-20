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التلوث الضوئى وحوادث الفضاء.. مخاوف من دوران مليون قمر صناعى حول كوكبنا

10/20/2023 4:28:44 AM
(MENAFN- Youm7) حذر علماء من أن أكثر من مليون قمر صناعى قد يكون قريبا في مدار منخفض حول الأرض مع سعي الدول لإطلاق آلاف الأقمار الصناعية للاتصالات، وسيكون هذا الرقم أكثر من 115 ضعفا العدد الموجود في المدار اليوم، وفقًا للباحثين في جامعة كولومبيا البريطانية.



كما أنه وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، حذر الخبراء من أن "ازدحام المرور" في المدار الأرضي المنخفض قد يؤدى إلى تلوث ضوئي وحتى اصطدامات بين الأقمار الصناعية.



تأتي المشكلة مما يسمى بـ "المجموعات الضخمة" من أقمار الاتصالات الصناعية، على غرار Starlink الخاص بإيلون ماسك، قهى تضم ما يصل إلى 300 ألف قمر صناعى، والتي توفر خدمات الإنترنت من الفضاء.



حذر العلماء بالفعل من أن أقمار Starlink الصناعية الخاصة بإيلون، فيمكن أن تقتل شخصًا ما في العقد المقبل.



أطلقت شركة ماسك 4500 قمرًا صناعيًا من Starlink في السنوات الخمس الماضية، وتمثل الآن أكثر من 50% من جميع الأقمار الصناعية النشطة التي تدور حول الأرض.



أطلق جيف بيزوس أول قمرين صناعيين له من نوع "مشروع كويبر" هذا العام، مما أثار مخاوف من حدوث سباق فضائي بين المليارديرين.



وكتب الباحثون: "يوجد حوالي 4500 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink و630 قمرًا صناعيًا من OneWeb في المدار اعتبارًا من يوليو 2023، لكن هذه ليست سوى البداية".



يتعين على الدول تقديم طلب للحصول على طيف راديوي لدى الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) قبل إطلاق الأقمار الصناعية، وتشير التسجيلات الأخيرة إلى أنه يمكن إطلاق أكثر من مليون قمر صناعي قريبًا عبر 300 "كوكبة ضخمة".



ويحذر الباحثون من الزيادة الكبيرة في عدد الأقمار الصناعية، الأمر الذي قد يعرض المهام العلمية في الفضاء للخطر.



وكتب الباحثون: "تم تقديم كوكبات من الأقمار الصناعية أكبر بكثير من Starlink الخاصة بـ SpaceX، بما في ذلك كوكبة مكونة من 337320 قمرًا صناعيًا تسمى Cinnamon-937 والتي تم تقديمها في سبتمبر 2021".



وتعد كوكبة Cinnamon-937، التي تم تقديمها في رواندا، هي الكوكبة الأكبر التي تم تقديمها حتى الآن.












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