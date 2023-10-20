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آمال عودة النفط الفنزويلي تهدئ من أسعار النفط

10/20/2023 4:28:40 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

سجلت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬تراجعا‭ ‬في‭ ‬تعاملات‭ ‬الخميس‭ ‬المبكرة،‭ ‬ومحت‭ ‬المكاسب‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭ ‬إثر‭ ‬عدم‭ ‬ورود‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬منظمة‭ ‬البلدان‭ ‬المصدرة‭ ‬للبترول‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬‭ ‬لدعوة‭ ‬إيران‭ ‬لفرض‭ ‬حظر‭ ‬نفطي‭ ‬على‭ ‬إسرائيل،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬خطط‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لتخفيف‭ ‬العقوبات‭ ‬على‭ ‬فنزويلا‭ ‬بما‭ ‬يسمح‭ ‬بتدفق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬نفطها‭ ‬عالميا‭.‬

تراجعت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام
برنت
تسليم‭ ‬ديسمبر‭ ‬74‭ ‬سنتا‭ ‬إلى‭ ‬90‭.‬76‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل،‭ ‬فيما‭ ‬هبطت‭ ‬العقود‭ ‬الآجلة‭ ‬لخام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأميركي‭ ‬تسليم‭ ‬نوفمبر‭ ‬التي‭ ‬ينقضي‭ ‬أجلها‭ ‬غدا‭ ‬الجمعة‭ ‬57‭ ‬سنتا‭ ‬إلى‭ ‬87‭.‬75‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭. ‬أما‭ ‬عقود‭ ‬خام‭ ‬غرب‭ ‬تكساس‭ ‬الوسيط‭ ‬الأكثر‭ ‬نشاطا‭ ‬تسليم‭ ‬ديسمبر‭ ‬فتراجعت‭ ‬بحلول‭ ‬الساعة‭ ‬00‭:‬47‭ ‬بتوقيت‭ ‬غرينتش‭ ‬51‭ ‬سنتا‭ ‬إلى‭ ‬86‭.‬76‭ ‬دولارا‭ ‬للبرميل‭.‬

وقفزت‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬بنحو‭ ‬اثنين‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬السابقة‭ ‬وسط‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬اضطراب‭ ‬الإمدادات‭ ‬عالميا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬دعت‭ ‬إيران‭ ‬إلى‭ ‬فرض‭ ‬حظر‭ ‬نفطي‭ ‬على
إسرائيل
بسبب‭ ‬الصراع‭ ‬في‮
‬غزة
وبعد‭ ‬أن‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬أكبر‭ ‬مستهلك‭ ‬للنفط‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬عن‭ ‬سحب‭ ‬بأكبر‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬من
المخزونات‭.‬

وأصدرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬ترخيصا‭ ‬مدته‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭ ‬يسمح‭ ‬بمعاملات‭ ‬في‮
‬قطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬بفنزويلا،‭ ‬العضو‭ ‬في‮
‬أوبك،‭ ‬بعد‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬الفنزويلية‭ ‬والمعارضة‭ ‬لضمان‭ ‬نزاهة‭ ‬انتخابات‭ ‬2024‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬تدفق
النفط
الفنزويلي‭ ‬أن‭ ‬يهدئ‭ ‬من‭ ‬أسعار‭ ‬النفط‭ ‬العالمية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تصاعد‭ ‬التوترات‭ ‬في‮
‬غزة،‭ ‬والعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬على
روسيا
وقرارات‭ ‬تحالف
أوبك‭+‬‮
‬‭ ‬لخفض‭ ‬الإنتاج‭. ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬فنزويلا‭ ‬بحاجة‭ ‬لاستثمارات‭ ‬لتعزيز‭ ‬الإنتاج‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العقوبات‭.‬

يذكر‭ ‬أن
فنزويلا
تمتلك‭ ‬أكبر‭ ‬احتياطيات‭ ‬من‭ ‬النفط‭ ‬الخام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬بحوالي‭ ‬303‭ ‬مليار‭ ‬برميل،‭ ‬ويبلغ‭ ‬إنتاجها‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬سبتمبر‭ ‬حوالي‭ ‬733‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يزيد‭ ‬الإنتاج‭ ‬بعد‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مليون‭ ‬برميل‭ ‬يوميا‭ ‬بنهاية‭ ‬2024‭.‬

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