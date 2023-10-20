كأعلى تصنيف ائتماني لشركات التكافل في المملكة..أيه أم بست تؤكد تصنيف التكافل الدولية (A-)

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلنت شركة التكافل الدولية ش.م.ب (رمز التداول: TAKAFUL ) أن وكالة التصنيف الائتماني أيه أم بست قد منحت تصنيف القوة المالية A - (ممتاز) بالإضافة إلى التصنيف الائتماني بدرجة A - مع نظرة مستقبلية مستقرة، إذ تعد الشركة التكافلية الوحيدة والأولى في المملكة والمصنفة ضمن فئة التصنيف المالي والائتماني ( A -). ويعكس التصنيف متانة المركز المالي للشركة وكفاءة الأداء التشغيلي والنظم الإجرائية المنضبطة في إدارة المخاطر المؤسسية، وكذلك الدعم الاستراتيجي وارتباط إجراءات العمل مع الشركة الأم ومجموعة الخليج للتأمين.
وبهذه المناسبة أعرب عصام الأنصاري الرئيس التنفيذي لشركة التكافل الدولية عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز، قائلاً: «إن الإدارة سعيدة بهذا التصنيف الائتماني، إذ يؤكد أداء الشركة القوي للأرباح التشغيلية، ومكانتها الرائدة في مملكة البحرين. حيث يأتي هذا التصنيف من إحدى كبريات وكالات التصنيف العالمية وهي مؤسسة «إيه إم بست»، تقديراً لاستراتيجية العمل لدينا المستندة على المبادئ السليمة للانضباط المالي بالإضافة إلى الشفافية والالتزام التام بمبادئ حوكمة الشركات، كما يعكس هذا التصنيف سجل أدائنا المنتظم على مدى 34 عاما، بنينا خلالها محفظة أعمال قوية تدار بصورة جيدة، كما استطاعت الشركة خلالها أن تزيد من حصتها في سوق التأمين المحلي، إذ تستحوذ الشركة على شريحة كبيرة من السوق الأمر الذي أهّلها لنيل ثقة المتعاملين معها من أفراد ومؤسسات مالية وصناعية وحكومية ايضاً».
وأضاف: «نحن في شركة التكافل الدولية ملتزمون بمواصلة جهودنا لتوفير خدمات مميزة ومبتكرة من خلال وضع عملائنا في صدارة كل ما نقوم به، وتبني العمل المؤسساتي القائم على الشفافية والحوكمة الرشيدة والذي من شأنه تعزيز مكانة الشركة وتميّزها».
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