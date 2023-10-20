كأعلى تصنيف ائتماني لشركات التكافل في المملكة..أيه أم بست تؤكد تصنيف التكافل الدولية (A-)

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلنت‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭ (‬رمز‭ ‬التداول‭: ‬ TAKAFUL ‭) ‬أن‭ ‬وكالة‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬أيه‭ ‬أم‭ ‬بست‭ ‬قد‭ ‬منحت‭ ‬تصنيف‭ ‬القوة‭ ‬المالية‭ ‬ A ‭- (‬ممتاز‭) ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني‭ ‬بدرجة‭ ‬ A ‭- ‬مع‭ ‬نظرة‭ ‬مستقبلية‭ ‬مستقرة،‭ ‬إذ‭ ‬تعد‭ ‬الشركة‭ ‬التكافلية‭ ‬الوحيدة‭ ‬والأولى‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬والمصنفة‭ ‬ضمن‭ ‬فئة‭ ‬التصنيف‭ ‬المالي‭ ‬والائتماني‭ (‬ A ‭-). ‬ويعكس‭ ‬التصنيف‭ ‬متانة‭ ‬المركز‭ ‬المالي‭ ‬للشركة‭ ‬وكفاءة‭ ‬الأداء‭ ‬التشغيلي‭ ‬والنظم‭ ‬الإجرائية‭ ‬المنضبطة‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬المخاطر‭ ‬المؤسسية،‭ ‬وكذلك‭ ‬الدعم‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬وارتباط‭ ‬إجراءات‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬ومجموعة‭ ‬الخليج‭ ‬للتأمين‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أعرب‭ ‬عصام‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬عن‭ ‬فخره‭ ‬واعتزازه‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز،‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬إن‭ ‬الإدارة‭ ‬سعيدة‭ ‬بهذا‭ ‬التصنيف‭ ‬الائتماني،‭ ‬إذ‭ ‬يؤكد‭ ‬أداء‭ ‬الشركة‭ ‬القوي‭ ‬للأرباح‭ ‬التشغيلية،‭ ‬ومكانتها‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭. ‬حيث‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬كبريات‭ ‬وكالات‭ ‬التصنيف‭ ‬العالمية‭ ‬وهي‭ ‬مؤسسة‭ ‬‮«‬إيه‭ ‬إم‭ ‬بست‮»‬،‭ ‬تقديراً‭ ‬لاستراتيجية‭ ‬العمل‭ ‬لدينا‭ ‬المستندة‭ ‬على‭ ‬المبادئ‭ ‬السليمة‭ ‬للانضباط‭ ‬المالي‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الشفافية‭ ‬والالتزام‭ ‬التام‭ ‬بمبادئ‭ ‬حوكمة‭ ‬الشركات،‭ ‬كما‭ ‬يعكس‭ ‬هذا‭ ‬التصنيف‭ ‬سجل‭ ‬أدائنا‭ ‬المنتظم‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬34‭ ‬عاما،‭ ‬بنينا‭ ‬خلالها‭ ‬محفظة‭ ‬أعمال‭ ‬قوية‭ ‬تدار‭ ‬بصورة‭ ‬جيدة،‭ ‬كما‭ ‬استطاعت‭ ‬الشركة‭ ‬خلالها‭ ‬أن‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬حصتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬التأمين‭ ‬المحلي،‭ ‬إذ‭ ‬تستحوذ‭ ‬الشركة‭ ‬على‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬أهّلها‭ ‬لنيل‭ ‬ثقة‭ ‬المتعاملين‭ ‬معها‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬ومؤسسات‭ ‬مالية‭ ‬وصناعية‭ ‬وحكومية‭ ‬ايضاً‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬نحن‭ ‬في‭ ‬شركة‭ ‬التكافل‭ ‬الدولية‭ ‬ملتزمون‭ ‬بمواصلة‭ ‬جهودنا‭ ‬لتوفير‭ ‬خدمات‭ ‬مميزة‭ ‬ومبتكرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬وضع‭ ‬عملائنا‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬نقوم‭ ‬به،‭ ‬وتبني‭ ‬العمل‭ ‬المؤسساتي‭ ‬القائم‭ ‬على‭ ‬الشفافية‭ ‬والحوكمة‭ ‬الرشيدة‭ ‬والذي‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬الشركة‭ ‬وتميّزها‮»‬‭.‬