طيران الإمارات توفر طلب الوجبات مسبقا على الطائرة عبر 92 وجهة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الجمعة ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصبحت‭ ‬خدمة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬لطلب‭ ‬الوجبات‭ ‬مسبقا‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة‭ ‬متاحة‭ ‬الآن‭ ‬عبر‭ ‬92‭ ‬وجهة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬إضافة‭ ‬30‭ ‬وجهة‭ ‬جديدة،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الرياض‭ ‬وجدة‭ ‬ودلهي‭ ‬ومومباي‭ ‬وكوالالمبور،‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬اليوم‭. ‬وتسلمت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬طلب‭ ‬وجبة‭ ‬مسبقا‭ ‬على‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3000‭ ‬رحلة‭ ‬جوية،‭ ‬ويتقدم‭ ‬عملاء‭ ‬الناقلة‭ ‬بأكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬طلب‭ ‬يوميا‭. ‬وتتيح‭ ‬الخدمة‭ ‬للمسافرين‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الأعمال‭ ‬اختيار‭ ‬طبقهم‭ ‬الرئيسي‭ ‬مسبقا‭ ‬قبل‭ ‬14‭ ‬يوماً‭ ‬إلى‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬مغادرة‭ ‬رحلتهم،‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬حصولهم‭ ‬على‭ ‬خيارهم‭ ‬المفضل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬هدر‭ ‬الطعام‭. ‬وأشهر‭ ‬أطباق‭ ‬الطلب‭ ‬المسبق‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هي‭ ‬لحم‭ ‬البقر‭ ‬المقلي‭ ‬مع‭ ‬صلصة‭ ‬الزعتر،‭ ‬وشرائح‭ ‬البطاطس‭ ‬المشوية‭ ‬والهليون‭ ‬المطهو‭ ‬على‭ ‬البخار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬لحم‭ ‬البقر‭ ‬المشوي‭ ‬مع‭ ‬صلصة‭ ‬الفطر‭ ‬البري‭ ‬الكريمية،‭ ‬والفاصوليا‭ ‬الكينية،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دجاج‭ ‬سوفولك‭ ‬المشوي‭ ‬مع‭ ‬صلصة‭ ‬الفطر‭ ‬البري‭ ‬والثوم‭ ‬الأسود‭ ‬والبطاطس‭. ‬أما‭ ‬طبق‭ ‬وجبة‭ ‬الفطور‭ ‬الأكثر‭ ‬طلباً‭ ‬حتى‭ ‬الآن،‭ ‬فهو‭ ‬جبن‭ ‬الشيدر‭ ‬وعجة‭ ‬الثوم‭ ‬المعمر‭ ‬مع‭ ‬السبانخ‭ ‬الكريمية‭ ‬وفطر‭ ‬بورتوبيللو‭ ‬المقلي‭ ‬والطماطم‭ ‬المشوية‭ ‬بالأعشاب‭.‬

ولضمان‭ ‬استمتاع‭ ‬الركاب‭ ‬بتجربة‭ ‬طعام‭ ‬راقية‭ ‬في‭ ‬الأجواء،‭ ‬دعت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬المسافرين‭ ‬إلى‭ ‬تصفح‭ ‬قوائم‭ ‬الوجبات‭ ‬على‭ ‬رحلاتهم‭ ‬على‭ ‬الموقع‮

‬ emirates ‭.‬ com ‮

‬أو‭ ‬على‭ ‬تطبيق‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات،‭ ‬للاختيار‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬المستوحاة‭ ‬إقليمياً‭ ‬مع‭ ‬مكونات‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬محلية،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الرحلة‭. ‬وتشمل‭ ‬وجبات‭ ‬درجة‭ ‬الأعمال‭ ‬مجموعة‭ ‬مختارة‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬مثل‭ ‬فطائر‭ ‬الشوكولاتة‭ ‬بالبندق‭ ‬مع‭ ‬كومبوت‭ ‬المشمش‭ ‬وكريمة‭ ‬الريكوتا‭ ‬الحامضة‭ ‬على‭ ‬الإفطار،‭ ‬وسمك‭ ‬القد‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬المغربية‭ ‬الذي‭ ‬يقدم‭ ‬مع‭ ‬بيستو‭ ‬الكزبرة،‭ ‬والمغربية‭ ‬مع‭ ‬صلصة‭ ‬الطماطم‭ ‬والزعفران،‭ ‬والقرنبيط‭ ‬واليقطين‭ ‬المشوي‭ ‬مع‭ ‬الهيل‭ ‬على‭ ‬الغداء،‭ ‬وسمك‭ ‬السلمون‭ ‬المرقط‭ ‬المقلي‭ ‬مع‭ ‬كريمة‭ ‬الزعفران‭ ‬والفاصوليا‭ ‬الخضراء‭ ‬المسلوقة‭ ‬والشمندر‭ ‬المطهو‭ ‬وعصيدة‭ ‬دقيق‭ ‬الذرة‭ ‬مع‭ ‬البصل‭ ‬الأخضر‭ ‬للعشاء‭.‬

ويستخدم‭ ‬أفراد‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬تطبيقا‭ ‬خاصا‭ ‬على‭ ‬أجهزتهم‭ ‬المحمولة‭ ‬أبل‭ ‬للاطلاع‭ ‬على‭ ‬طلبات‭ ‬الوجبات‭ ‬وتزويد‭ ‬الركاب‭ ‬باختياراتهم‭ ‬من‭ ‬الأطباق‭ ‬الرئيسية‭. ‬ويمثّل‭ ‬الطلب‭ ‬المسبق‭ ‬للوجبات‭ ‬إضافة‭ ‬نوعية‭ ‬إلى‭ ‬المجموعة‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬بيانات‭ ‬تتبع‭ ‬تفضيلات‭ ‬العملاء‭ ‬وتقارير‭ ‬طاقم‭ ‬الطائرة‭ ‬المدعمة‭ ‬بالذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬على‭ ‬رحلات‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات،‭ ‬والتي‭ ‬تسهل‭ ‬تخطيط‭ ‬القوائم‭ ‬والتحميل‭ ‬الأمثل‭ ‬للطعام‭ ‬وتقليل‭ ‬النفايات‭. ‬وتشكل‭ ‬المبتكرات‭ ‬والخدمات‭ ‬الرقمية‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وفي‭ ‬الأجواء‭ ‬محوراً‭ ‬أساسياً‭ ‬لدى‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭. ‬وتعزز‭ ‬خدمة‭ ‬الطلب‭ ‬المسبق‭ ‬للوجبات‭ ‬خدمات‭ ‬إنجاز‭ ‬إجراءات‭ ‬السفر‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬الشبكي‭ ‬وعبر‭ ‬التطبيق،‭ ‬وخيار‭ ‬بطاقات‭ ‬الصعود‭ ‬الرقمية‭ ‬وإدارة‭ ‬مسار‭ ‬الرحلة‭. ‬ويمكن‭ ‬للمسافرين‭ ‬أيضاً‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬قوائم‭ ‬الوجبات‭ ‬الرقمية‭ ‬مسبقاً،‭ ‬والانضمام‭ ‬إلى‭ ‬سكاي‭ ‬واردز‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الإنترنت‭ ‬اللاسلكي‮

‬ Wi ‭-‬ Fi ‮

‬المجانية‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬الطائرة،‭ ‬وقضاء‭ ‬بعض‭ ‬الوقت‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬قائمة‭ ‬تشغيل‭ ‬الأفلام‭ ‬والبرامج‭ ‬التليفزيونية‭ ‬والموسيقى‭ ‬المفضلة‭ ‬المتوفرة‭ ‬على‭ ‬نظام‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬للمعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والترفيه‭ ‬الجوي‮

‬ ice ‮

‬الحائز‭ ‬جوائز‭ ‬عالمية،‭ ‬ومن‭ ‬ثَمّ‭ ‬مزامنتها‭ ‬على‭ ‬شاشة‭ ‬الفيديو‭ ‬الشخصية‭ ‬لحظة‭ ‬جلوسهم‭ ‬في‭ ‬مقاعدهم‭ ‬على‭ ‬الطائرة‭.‬