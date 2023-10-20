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وزير خارجية الأردن نخشى الأسوأ في حرب غزة

10/20/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن بلاده تخشى أن «الأسوأ» لم يأت بعد في حرب غزة، مع عدم وجود أي مؤشرات على نجاح جهود التهدئة.
وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك «نخشى الأسوأ، وكل المؤشرات تشير إلى أن الأسوأ قادم»، مضيفا أن الحرب ستكون لها تداعيات كارثية، ودعا إلى حماية المنطقة من خطر اتساعها.
من جهته، قال رئيس حركة «حماس» بالخارج خالد مشعل، إن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام الجناح العسكري لـ «حماس» المباغت على إسرائيل، مضيفا «نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر».
وأكد مشعل في حوار خاص مع قناة «العربية» الإخبارية، أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، مشددا بالقول «لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين».
وتابع «نحن معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل».
وأشار إلى أن «حسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق»، مشيرا إلى أنه «لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع»، ومؤكدا أنه «لا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي».
وشدد بالقول إن «حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي».
وأشار إلى أن «الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد».
وبين أن «إسرائيل تقول إنها ستقضي على حماس.. ولن تنجح»، مشيرا إلى أن «المعركة مع إسرائيل صعبة.. طالبان هزمت أميركا ونحن سنهزم إسرائيل».
وعن الدعوات الإسرائيلية التي تطالب بخروج أهالي غزة إلى مصر، قال مشعل «نرفض الرحيل عن غزة.. تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن».
إلى ذلك، قالت الخارجية الأميركية إنه «إذا فتح معبر رفح فسنحاول إخراج الأميركيين من غزة».
وأضافت الوزارة في بيان: نتوقع التمكن من إدخال المساعدات الإنسانية ونرغب في رؤية دخول مستمر للمساعدات للقطاع، لافتة الى ان واشنطن تراقب عن كثب للتأكد من عدم استفادة حركة حماس من أي مساعدات تدخل غزة.

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