السعودية تشهد حراكا ديبلوماسيا عشية القمة الخليجية ـ الآسيوية

MENAFN - Al-Anbaa) علاوة على القمة التي تجمع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة جنوب شرق آسيا (آسيان)، والتي تستضيفها اليوم، شهدت الرياض حراكا ديبلوماسيا هيمنت عليه الأوضاع الإقليمية والتطورات في قطاع غزة.فقد استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

وجرى خلال اللقاء بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً والجهود الدولية المبذولة بشأنه.

وأكد ولي العهد السعودي خلال اللقاء ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لخفض وتيرة التصعيد وضمان عدم اتساع رقعة العنف لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وأهمية تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة.

كما أكد سموه أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداءً وحشياً، مشدداً على ضرورة العمل على توفير

الحماية

لهم

كما استقبل الأمير محمد بن سلمان بالديوان الملكي في قصر اليمامة بالرياض الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، حيث عقدا جلسة مباحثات رسمية.وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه جرى خلال المباحثات استعراض العلاقات بين البلدين الشقيقين وأوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل تطويره وتعزيزه، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك. بعد ذلك، شهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس جوكو ويدودو مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.من جهة اخرى، بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.وبحسب وكالة «واس»، جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكد بن فرحان أهمية وقف جميع أشكال استهداف المدنيين في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.وحث وزير الخارجية السعودي، الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.وكان، رئيس الوزراء البريطاني قد أكد في وقت سابق أمس وقوف لندن إلى جانب إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها والقضاء على حركة حماس.وقال سوناك، في بيان عقب لقائه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، إن إسرائيل تقوم بخطوات من أجل تقليل المس بالأبرياء على الرغم ما تقوم به حماس في هذا الصدد.والتقى نتنياهو مع سوناك، الذي وصل تل أبيب صباح امس، ضمن زيارة تضامنية مع إسرائيل استمرت عدة ساعات.وأضاف سوناك أن إسرائيل مرت خلال الأيام الأخيرة بظروف عصيبة، قائلا «شاهدنا مناظر فظيعة، نحن ندعمكم بشكل قاطع في حق إسرائيل ملاحقة حماس، وإعادة المخطوفين وضمان سلامتهم على المدى البعيد».وتابع«الفلسطينيون ضحية ما فعلته حماس. من المهم أن نواصل العمل لإيصال المساعدات الإنسانية».وكان سوناك قد التقى بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث طالب الأخير سوناك بإلزام هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصف حركة حماس، بالإرهابية، بعد امتناع الهيئة القيام بذلك حتى الآن.وتساءل هرتسوغ أمام رئيس الوزراء البريطاني ما الذي تنتظره (بي بي سي) حتى تغير من وصفها، ما الذي يجب أن تراه الشبكة تاليا، حتى تفهم صدمتنا.بدوره، قال نتنياهو إن هجوم حماس على إسرائيل كان يهدف إلى عرقلة توسيع السلام في الشرق الأوسط.وأضاف نتنياهو خلال اجتماعه مع سوناك في القدس «كنا على أعتاب توسيع هذا السلام وكان تدمير هذه الخطوة أحد أسباب الإقدام على هذا الفعل». وتابع «هذه أحلك ساعاتنا. وهذا يعني أن هذه حرب طويلة، وسنحتاج إلى دعمكم المستمر».في الأثناء، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدن جزائرية عدة بينها العاصمة امس، تضامنا مع الفلسطينيين ومنددين بإسرائيل، في مسيرة هي الأولى التي تسمح بها السلطات منذ وقف الحراك الشعبي قبل سنتين.وانطلقت مسيرة العاصمة من ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على مسافة نحو خمسة كيلومترات، وهتف المتظاهرون «فلسطين الشهداء»، و«جيش شعب معك يا فلسطين».كما رفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنجليزية كتب عليها «لا لقتل الأطفال والنساء والمدنيين. أين حقوق الإنسان؟»، و«بايدن مجرم حرب». كما طالبت لافتة بـ«طرد السفيرة الأميركية».وحمل المتظاهرون أعلاما فلسطينية إلى جانب الأعلام الجزائرية.