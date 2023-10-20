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الجهود العربية والدولية تتواصل لرفع الحصار عن القطاع

10/20/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أمس، خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الاتحاد السويسري إينياتسيو كاسيس، آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية «واس»، جرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، حيث أكد بن فرحان أهمية وقف جميع أشكال استهداف المدنيين في تلك المنطقة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وحث وزير الخارجية السعودي، الاتحاد السويسري بحكم دوره كعضو غير دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي، ومن ذلك الدفع بوقف فوري للعمليات العسكرية المستمرة، ورفع الحصار عن قطاع غزة، مؤكدا أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديدا القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
الى ذلك، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس إن بلاده تقف إلى جانب إسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها والقضاء على حركة حماس.
وقال سوناك، في بيان عقب لقائه مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب، إن إسرائيل تقوم بخطوات من أجل تقليل المس بالأبرياء على الرغم ما تقوم به حماس في هذا الصدد.
والتقى نتنياهو مع سوناك، الذي وصل تل أبيب صباح امس، ضمن زيارة تضامنية مع إسرائيل استمرت عدة ساعات.
وأضاف سوناك أن إسرائيل مرت خلال الأيام الأخيرة بظروف عصيبة، قائلا «شاهدنا مناظر فظيعة، نحن ندعمكم بشكل قاطع في حق إسرائيل ملاحقة حماس، وإعادة المخطوفين وضمان سلامتهم على المدى البعيد».
وتابع«الفلسطينيون ضحية ما فعلته حماس. من المهم أن نواصل العمل لإيصال المساعدات الإنسانية».
وكان سوناك قد التقى بالرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، حيث طالب الأخير سوناك بإلزام هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وصف حركة حماس، بالإرهابية، بعد امتناع الهيئة القيام بذلك حتى الآن.
وتساءل هرتسوغ أمام رئيس الوزراء البريطاني ما الذي تنتظره (بي بي سي) حتى تغير من وصفها، ما الذي يجب أن تراه الشبكة تاليا، حتى تفهم صدمتنا.
بدوره، قال نتنياهو إن هجوم حماس على إسرائيل كان يهدف إلى عرقلة توسيع السلام في الشرق الأوسط.
وأضاف نتنياهو خلال اجتماعه مع سوناك في القدس «كنا على أعتاب توسيع هذا السلام وكان تدمير هذه الخطوة أحد أسباب الإقدام على هذا الفعل». وتابع «هذه أحلك ساعاتنا. وهذا يعني أن هذه حرب طويلة، وسنحتاج إلى دعمكم المستمر».
في الأثناء، تظاهر عشرات آلاف الأشخاص في مدن جزائرية عدة بينها العاصمة امس، تضامنا مع الفلسطينيين ومنددين بإسرائيل، في مسيرة هي الأولى التي تسمح بها السلطات منذ وقف الحراك الشعبي قبل سنتين.
وانطلقت مسيرة العاصمة من ساحة أول مايو نحو ساحة الشهداء على مسافة نحو خمسة كيلومترات، وهتف المتظاهرون «فلسطين الشهداء»، و«جيش شعب معك يا فلسطين».
كما رفع المتظاهرون لافتات بالعربية والإنكليزية كتب عليها «لا لقتل الأطفال والنساء والمدنيين. أين حقوق الإنسان؟»، و«بايدن مجرم حرب». كما طالبت لافتة بـ «طرد السفيرة الأميركية».
وحمل المتظاهرون أعلاما فلسطينية إلى جانب الأعلام الجزائرية.
هذا، وأصيب أكثر من ستين شرطيا خلال تظاهرة جديدة مؤيدة للفلسطينيين شهدت «أعمال تمرد» ليل امس الأول في برلين، فيما تبدي السلطات قلقا من تزايد هذا النوع من التجمعات. وأكدت شرطة برلين امس على شبكة إكس أن أفراد الشرطة «أصيبوا بالحجارة والسوائل المشتعلة وأعمال تمرد».
وأوضحت الشرطة لوكالة فرانس برس أن «65 شرطيا أصيبوا بجروح»، فيما جرى «توقيف 174 شخصا، 65 منهم يخضعون لتحقيق جنائي» إثر هذا التجمع.
وأصيب أيضا أشخاص «غير متورطين» فيما حصل، وآخرون ممن «قاوموا» قوات الأمن، بحسب الشرطة التي لم تقدم أرقاما دقيقة.

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