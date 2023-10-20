Friday, 20 October 2023 12:06 GMT

القضاء الباكستاني يقر كفالة لتجنب توقيف نواز شريف قبل عودته

10/20/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قضت محكمة باكستانية امس بمنح كفالة لرئيس الوزراء السابق نواز شريف المدان بالفساد، في خطوة ستجنبه التوقيف لدى عودته إلى البلاد، وفق ما أفاد محاميه.وبعد نحو أربع سنوات قضاها في منفاه الاختياري من أجل العلاج في المملكة المتحدة، يأمل شريف بقيادة حزبه «رابطة مسلمي باكستان ـ جناح نواز» في الانتخابات المقررة في يناير 2024.
ويسمح له قرار المحكمة بالعودة إلى لاهور غدا السبت ليتم استقباله بتجمع فيما يقبع خصمه الأبرز عمران خان في السجن.
وقال أمجد برويز محامي شريف، لوكالة فرانس برس «منحت محكمة إسلام أباد العليا نواز شريف كفالة وقائية حتى 24 أكتوبر.. لا يمكن توقيفه لدى وصوله».
وتولى شريف رئاسة الوزراء ثلاث مرات لكن أطيح به في 2017 واستبعد من الحياة السياسية مدى الحياة بعدما أدين بالفساد.
وقضى أقل من عام من حكم مدته سبع سنوات قبل أن يسمح له بتلقي الرعاية الطبية في المملكة المتحدة، في تجاهل لأوامر المحكمة له بالعودة في عهد حكومة رئيس الوزراء السابق عمران خان.
لكن تبدل الوضع عندما وصل شقيقه شهباز شريف إلى السلطة العام الماضي وأشرفت حكومته على تعديلات قانونية، تشمل تحديد الفترة التي يمكن خلالها استبعاد النواب من خوض الانتخابات بخمس سنوات.
وأفاد محللون بأن عودته هي على الأرجح ثمرة اتفاق توصلت إليه المؤسسة العسكرية النافذة مع حزبه لمنع أي تحديات قضائية تذكر.

MENAFN20102023000130011022ID1107275619

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث