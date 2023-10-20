Friday, 20 October 2023 12:06 GMT

إخلاء 8 مطارات فرنسية من أصل 14 تلقت إنذارات بوجود قنابل

10/20/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) استهدفت تهديدات بوقوع اعتداءات 14 مطارا فرنسيا أخليت منها «ثمانية على الأقل».
وطالت عمليات الإخلاء مطارات: بريست وكاركاسون ورين وتارب وبوردو-ميرينياك وبيزييه ومونبولييه ونانت، حسبما صرح مصدر مطلع لوكالة «فرانس برس».
وفي سياق متصل، أكدت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي، في اتصال أجرته معها «فرانس برس» أن «عدة مطارات وطنية من ضمنها مطار نانت تلقت تهددات بوقوع اعتداء» من دون تحديد أرقام أو أسماء.
وأصدرت بعض المطارات إعلانات بهذا الصدد، فأفاد مطار«ليل»على منصة «إكس» بأنه قام بعملية «إخلاء إثر إنذار بوجود قنبلة»، قبل أن يعلن بعد نصف ساعة «انتهاء الإنذار»، مشيرا إلى «إعادة فتح المطار تدريجيا».
كما أعلن مطار نانت أنه «تعرض مجددا لإنذار بوجود قنبلة على غرار مطارات فرنسية أخرى»، مؤكدا أنه «بالاتفاق مع أجهزة الدولة، تم إخلاء المطار للقيام بعمليات الدقيق الضرورية».
وأخلت السلطات معظم المطارات الفرنسية باستثناء مطاري باريس بصورة مؤقتة بسبب إنذارات بوجود قنابل، ما أدى إلى إلغاء 130 رحلة وتأخير الكثير من الرحلات الأخرى.
وتتزايد هذه الإنذارات في فرنسا منذ عدة أيام، لاسيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل الأستاذ دومينيك برنار طعنا في منطقة «أراس».
من جهة اخرى، حضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جنازة دومينيك برنار وهو معلم يبلغ من العمر 57 عاما لقي حتفه طعنا في مدرسته في هجوم وقع قبل أيام في مدينة أراس شمال البلاد التي باتت في حالة تأهب.
وتحدث ماكرون وزوجته بريجيت، التي كانت معلمة أيضا، مع أسرة برنار قبل مراسم الجنازة والتي حضرها أيضا زملاء برنار وطلابه وهم يحملون ورودا بيضاء.
وأقيمت الجنازة في كاتدرائية «أراس» بحضور ماكرون وزوجته ووزير التعليم غابرييل أتال.
وبث القداس على شاشة كبيرة في ساحة الأبطال، عند سفح برج الجرس في المدينة، وسط انتشار أمني كثيف.
وعلقت الدروس في مدرسة غامبيتا-كارنو الثانوية، مسرح الهجوم، ما سمح للموظفين والطلاب بحضور الجنازة. وحصل دومينيك برنار على وسام جوقة الشرف، وهو أهم وسام فخري فرنسي.
والمشتبه في تنفيذه الهجوم شاب يبلغ من العمر 20 عاما ويدعى محمد موغوشكوف من اصول روسية وقد اعلن ولاءه لتنظيم «داعش» قبل تنفيذ الاعتداء، وهو يخضع حاليا لتحقيق رسمي في جريمة قتل مرتبطة بمنظمة إرهابية.
والشاب موغوشكوف كان طالبا من قبل في ذات المدرسة التي شهدت الهجوم.
وموغوشكوف المدرج على قائمة المتطرفين، كان ملاحقا من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي الفرنسية منذ نهاية يوليو الماضي بسبب علاقاته مع شقيقه المسجون بتهمة المشاركة في مخطط اعتداء في باريس يستهدف قصر الإليزيه، ووالده المدرج أيضا في ملفات الاستخبارات.

MENAFN20102023000130011022ID1107275618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث