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بايدن بياناتنا تؤكد أن الطرف الآخر قصف المستشفى

10/20/2023 4:25:35 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن دعمه الكامل وتضامنه مع إسرائيل، وتبني وجهة نظرها حول القصف الدامي الذي أوقع مجزرة في المستشفى المعمداني في قطاع غزة. وتعليقا على اتهامه «الطرف الآخر» وتبرئة إسرائيل من القصف، قال بايدن إنه «يستند إلى بيانات عرضتها عليه وزارة الدفاع الأميركية - الپنتاغون». لكن حركة الجهاد الإسلامي نفت الاتهامات الأميركية والإسرائيلية التي قالت ان المجزرة سببها «صاروخ فاشل» أطلقته الحركة، واعتبرت أنها «أكاذيب». وقال مسؤولون فلسطينيون ان الفصائل ليست لديها صواريخ تملك تلك القوة التدميرية.
وتحدث بايدن بينما كان إلى جوار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب قائلا: «شعرت بحزن وغضب شديدين بسبب الانفجار في المستشفى بغزة».
وأعلن بايدن عن مساعدات بقيمة 100 مليون دولار لغزة والضفة. وقد أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قائلا: «لن تمنع إسرائيل وصول المساعدات الإنسانية من مصر» بناء على طلب بايدن.
وفي غضون ذلك، ، رفض مجلس الأمن الدولي أمس مشروع قرار رفعته البرازيل يدين الحرب، بعد ان استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» لإسقاطه.

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