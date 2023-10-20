أكذوبة إسرائيل الكبرى

MENAFN - Al-Anbaa) «وافق شن طبقة»، هو أكثر مثال ينطبق على التخادم بين الصهاينة والقوى الاستعمارية في المنطقة.



فعندما كانت المؤتمرات الأولى للصهيونية العالمية تبحث في مدينة بازل السويسرية عن وطن قومي لليهود المشتتين في كل انحاء العالم آنذاك وبسبب لفظ العالم أجمع لهم، وكانوا يفاضلون وقتها بين موزمبيق وأوغندا والأرجنتين، كانت ايضا القوى الاستعمارية تبحث عن زرع كيان يفصل شطري الوطن العربي حتى يضمنوا فصله فعلياً ويحولوا، حسب ظنهم، دون اعادة التئام الوطن العربي كوطن واحد موحد مجددا.

فوجد كلا الطرفين ضالته في الآخر، معتمدين على عدم قدرة أحدهما على خيانة الآخر بسبب الشراكة بالأهداف والمصير وبسبب المصالح المشتركة بينهما في إضعاف وتفكيك العالم الاسلامي، لاسيما الوطن العربي، فكان التلاقي المصلحي والتلاقح التكاملي بينهما حتى قبل اتفاقية (سايكس ـ بيكو) في العام 1916 أو (وعد بلفور) في العام 1917.

ولغرض التسويق العالمي والتبرير الأممي اختلقت أكذوبة دولة اسرائيل، لاسيما إسرائيل الكبرى أو «إسرائيل التوراتية» من النيل الى الفرات كما يسرب الكيان الصهيوني أحيانا ويلمح ويصرح أحيانا أخرى، ولعل آخرها ذهاب (نتنياهو) بخريطة ما يسمى «إسرائيل الكبرى» للأمم المتحدة مؤخرا.

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كل ما يسوقه الكيان الصهيوني الغاصب من دعايات إعلامية مضللة هي محض افتراء ومشروع وهمي إلهائي ليس له أي صلة في الواقع التاريخي والجغرافي للمنطقة العربية المحيطة به، والدليل انه دائم التقلب والقفز على الأمور كما اعتاد خاصة بالسبعين عاما السابقة منذ قبولهم بقرار الأمم المتحدة (242) ثم الانقلاب عليه، ومنذ اتفاقه مع مصر في معاهدة (كامب ديفيد) ثم ممارسة الخروقات المستمرة على هذه المعاهدة تحت كل الذرائع الواهية، مرورا بمطالبتهم التفاوض مع سورية حول الجولان وعندما رفضت سورية ذلك قاموا بإعلانهم ضم الجولان نهائيا، وكذلك اعتبار القدس عاصمة أبدية لإسرائيل بعد أن كانوا يقرون بأحقية الفلسطينيين بالأراضي المملوكة لهم قبل حرب 67 وعاصمتها (القدس)، وانقلابه على (معاهدة أوسلو) التي تمنح الفلسطينيين ما نسبته 40% من أراضي الضفة الغربية ثم تقليص المساحة الى 22% من هذه الـ 40% مؤخرا ونيته المعلنة عدم اعطائهم حتى هذه النسب الضئيلة تحت حجة أن الضفة الغربية هي أرض يهودية مقدسة تحمل اسم (السامره ويهودا) في كتابهم المقدس.

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والتدرج الحاصل في الانقلابات الصهيونية على الأحداث والوقائع، هو مسلسل وتسلسل ممنهج ومدروس منذ المئوية الأولى لاتفاقية (سايكس ـ بيكو) عام 1916، وبأسلوب جديد منذ بداية المئوية الثانية التي انطلقت عام 2016 ومشروعها الجديد في تقسيم المقسم لكي تكون (اسرائيل الكبرى) من النيل الى الفرات هي أكبر دولة فيما يسمى (الشرق الأوسط الجديد)

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ولكنني أجزم بأن طوفان الاقصى والعمليات النوعية التي قامت بها حماس وكتائب عز الدين القسام في غلاف غزة وسائر الأراضي في فلسطين المحتلة قد أربكت المشروع الاستيطاني وعصفت بالمئوية الثانية لـ (سايكس - بيكو) إلى غير رجعة.

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ختاما.. أشكر حكومة الكويت على دعمها لأشقائنا الفلسطينيين والتزامها المبدئي بالتضامن العربي والإسلامي، والشكر موصول لها عبر إعلان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن التزام الكويت بمرسوم الحرب مع العصابات الصهيونية في أرض فلسطين المحتلة وسريان مفعوله حتى الآن.









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