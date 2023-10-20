Friday, 20 October 2023 12:05 GMT

أليس بينهم رجل رشيد؟!

10/20/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما يحصل على أرض فلسطين الغالية يناقض كل مبادئ الإنسانية ولا يستوعبه العقل البشري لأصحاب الضمائر الحية لما ينطوي عليه من إجرام يفوق كل وصف وتصور. ففي الأرض المباركة مهبط الأديان الربانية وقلعة الأنبياء يعبث صهاينة العصر بأرواح شرفاء تلك الأرض الربانية قتلا وتشريدا، وهذا ما يشهد به أطراف من بني إسرائيل عن الاعتداء على الضعفاء والأبرياء وسفك أنهار الدم المستباح للأطفال والشيوخ والنساء على أرض فلسطين عن طريق الضربات العسكرية الجبانة عبر القصف بالطيران والمدافع الموجهة نحو غزة المحاصرة.
وفي هذه الظروف الصعبة يجب على الإعلام العربي الشعبي قبل الرسمي خلال فترة العدوان أن يعمل على كشف كل أكاذيب المعتدين الغاصبين، وذلك حتى يتم إقناع العالم وتعريفه بما يجري على الأرض، من اعتداء وحشي على أصحاب الحق واستهداف للأحياء السكنية وهدم البيوت على رؤوس أصحابها المدنيين. ومع هذه المأساة الإنسانية، أليس بين هؤلاء المعتدين رجل رشيد؟!
نود أن نقول هنا أيضا إن وزارة الإعلام قد أحسنت صنعا بقرارها وقف الحفلات الغنائية التي كانت مجدولة في هذه الفترة، لأن ذلك لا يتماشى مع ما نراه من سفك لدماء الأبرياء في أراضي فلسطين المحتلة وفي قطاع غزة.
وفي وسط هذه الأوضاع المأساوية نتذكر ونتأمل وننتظر أن يتحقق النصر القادم بناء على القاعدة التي أشار لها قائد السلم والحرب زعيم «ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة»، فهل تهدر أمواج عالم الإسلام كافة تجاه تحقيق النصر القادم رغم الألم؟!

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