غزة.. نزف الإنسانية

MENAFN - Al-Anbaa) تتصدر القضية الفلسطينية ومآسي أهلها اهتمام الكويت، فهي على طاولتها، قيادة وحكومة وشعبا، منذ نشبت هذه الأزمة وتفاقمت الأوجاع، مبكرا سارت الكويت تحشد دعمها السخي، وتوقظ في ذاكرة الأمة الأمل بالخلاص، وتبشر بعودة الحق السليب لأصحابه، لقد كانت هذه الأعمال صدى لضمير الشعب الكويتي النابض. أما على صعيد العمل الخيري، الذي مثلته كيانات الكويت الخيرية، فإنها كانت دوما في قلب المشهد وفي الصميم منه، منذ دبت خطاها على الأرض، تلبي نداء الواجب الذي اقتضته الإخوة وفرضته وحدة المصير، ونادت به الأعراف الإنسانية، التي تنتصر للمظلوم. لقد شبت المؤسسات الخيرية الكويتية على نصرة الحق العربي المغتصب، تهبه من دعمها المادي والمعنوي الكثير، وتنشر بين الناس في كل مناسبة أهمية التمسك بمواصلة التأييد، وبذل ما في الوسع لإخوانهم، وقد سخرت في سبيل تحقيق هذا الهدف الأسمى إمكانياتها، بمعاونة أهل الخير الذين آمنوا بعدالة القضية، وعزموا على مؤازرتها، ومضوا لم يتوانوا في المشاركة بأموالهم ما استطاعوا.

ومما يحمد للعمل الخيري الكويتي حيوية استثماره أذرعه الخيرية، والمساهمة في هذا المضمار، لتكون ومنذ اشتداد الأزمة في طليعة الهيئات المساندة، بما تمرست عليه من حشد وتأييد ومناصرة، فرضها إيمانها المطلق بضرورة توجيه العمل الخيري الوجهة السليمة، بالتخفيف من معاناة أهلنا على امتداد الأراضي العربية المحتلة ومدنها المحاصرة، والوقوف إلى جوارهم في محنتهم ومدهم بكل ما يحتاجون، وقد سطرت حملاتها الإغاثية، وقوافلها صفحات ناصعة البياض، بما حملته من المساعدات السخية في غزة الصامدة، التي تتعرض حاليا لموجة بربرية عاتية، وتعاني هجوما إجراميا برا وبحرا وجوا، نفذه لصوص الأرض والتاريخ خلف وراءه مئات القتلى والجرحى، وآلاف الأسر المشردة التي أجبرتها الهجمة المسعورة، على الفرار بنفسها لتنجو من ويلات القصف المركز على المدنيين.لقد خلفت هذه الأحداث على غزة كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة، بشهادة المنظمات الحقوقية والإعلامية المستقلة التي ترصد الموقف عن قرب، التي كانت شاهد عيان على ممارسة العدو لسياسة الأرض المحروقة، في الوقت الذي يصب فيه من السماء حمم العدوان على الأرض ليقتل البشر ويهدم الحجر ويحرق الشجر. فقد الأبرياء أبسط مظاهر الأمن والسلام، وامتلأت المستشفيات والطرقات بالضحايا من كل جنس، وسط عجز من الأطقم الطبية عن استيعاب هذه الضربات الموجعة.لا يمكنني وأنا اكتب لكم في هاته اللحظة، أن أكتم تخوفي الشديد وقلقي من المصير المجهول الذي يكتنف المشهد الإنساني برمته في غزة، بعد تصاعد النداءات العاجلة من الداخل بضرورة توفير المؤن الغذائية، والمحروقات، والأدوات الطبية، ومد مراكز الإيواء بما تحتاجه، التي باتت ملتجأ لآلاف النازحين من مناطق الإبادة، وكما تعرفون هناك تضييق متعمد على إدخال المساعدات بواسطة المعابر التي أصبحت هدفا لآلة القتل.لقد راقبت المؤسسات الخيرية الكويتية عن كثب ومنذ اللحظات الأولى ما يجري على الأرض، وما يعانيه شعبنا في غزة من استهداف لا يحتمل، فأوصت بإطلاق النفير العام لحملاتها الإغاثية العاجلة، والتي عبرت حصيلة تبرعاتها المبدئية عن فزعة حقيقية لشعبنا الوفي تجاه أمته وإخوانه ومقدساته، فجاءت متناسقة مع الوضع المأساوي الراهن، مرسلة رسائل تطمين بأن في الأمة من يزيل عنها كبوتها، ومعززة دور الكويت المشرف ومؤسساتها الوطنية تجاه ما يتم من انتهاكات إنسانية لابد أن تتوقف.