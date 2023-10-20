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تخمينات

10/20/2023 4:25:16 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) «الحياة أقصر من إضاعة الوقت في التفكير عن رأي الآخرين بك، أظن ـ في المقام الأول ـ أن فراغهم هو مشكلتهم! فلو أنهم يملكون ما هو أفضل من الحديث عنك أو رأيهم بك لفعلوه!» ـ سي جويبل.
إلا إن هناك الكثير من الناس يصرفون الكثير من العواطف والمشاعر والاحاسيس الجياشة والجهد الجهيد فقط لتفسير بعض الإجابات التي تحوم حول بعض الاسئلة المختلفة في عمق حياتهم الاجتماعية وعلاقاتهم بالغير، والتي معظمها يتعلق برأي الغير بهم! وما يحملونه من مشاعر تجاههم!
في السابق، لم يكن هذا الانطباع الذي يسعى المرء ان يتركه في العلن ـ أمام الآخرين ـ موجودا ومهما بقدر أهمية تصرفاته في الخفاء، إلى ان ولدت «ثقافة التطبع» والتي وهبت جل المساحة للأسف لأن يصبح المرء «مؤديا» مسلطا تركيزه على نظرة الآخرين له ورأيهم به، وبات رأيهم هو الذي يهم، وليس الذي يفعله بالخفاء، ولا حتى ما يود فعله باقتناع، إنما ما يتم عرضه ليجذب الآخرين ويعجبهم ويشد انتباههم ويرضيهم، لأنه يكتسب طاقته من محيطهم ويتأثر تأثرا شديدا بهم، ما يجعله يحكم على الناس من حوله بناء على أصغر تصرف يبدر منهم، وعلى هذا الأساس يشكل المرآة التي يريد ان يرى بها نفسه.
وأظن أن مثل هذه التصرفات توحي بأن هذا الإنسان ما هو إلا شخص ناقص وسلبي غير متأكد وواثق من نفسه، لذلك عادة ما تجده لا يتمتع بإيجابية كافية، ذلك ولأنه يميل كل الميل إلى تفسير تصرفات وسلوكيات الغير تجاهه، فينحو منحى التفسير السلبي.
بعكس الشخص الإيجابي الذي عادة ما يستمد ثقته ونشاطه وحيويته وحبه لنفسه من دوافع ذاتية داخلية، غير مهتم لرأي وتصرفات وسلوكيات الغير تجاهه، فتأكد أن «حبك لنفسك لا يعتمد بالضرورة على حب الناس لك ورأيهم بك!» كما قالت جودي بيكولت.
نحن دائما ما نعتقد أن مشاعرنا ملموسة، أنها ولدت معنا وأننا نحتفظ بمدارات شاسعة من المشاعر داخلنا، وهذا أمر خاطئ، فحقيقة المشاعر لا تتعدى أن تكون مجرد «تخمينات» أحيانا، افتراضات يقدمها لنا العقل لا أكثر، ونحن القادرون على التحكم بهذه التخمينات والافتراضات أكثر مما نظن.
لذلك يقال: «لا تشك في نفسك، من هنا يولد الكارهون»، نعم لا تشك في نفسك، وكن الصديق المقرب لها، كي لا يدفعك هذا الشك إلى المزيد من السلبية والانهزامية تجاه الحياة، وقد يؤدي بك إلى الرياء أحيانا، فلا تعلم، قد تكون ثقتك في نفسك سببا يحبب الناس بك، وكلما زاد حب الناس وقبولهم لك، زاد حبك لنفسك، والعكس صحيح، وكي لا تضيع انت أيضا ما بين تلك التخمينات، من ثم تنجرف كثيرا وتذهب بعيدا وتقع في فخ افتراضات دماغك، فتهيم في عالم غير مفهوم من الحب أو البغض، القرب أو النفور.
فالبشر بشكل عام في طبيعتهم لا يتقبلون الجميع، وأغلب الظن أنك أنت أيضا لا تتقبل الجميع!
فضروري جدا أن يعي المرء نمط شخصيته، ومنبع طاقته واتزان ما داخله بما يتناسب مع خارجه، فهذا سيساعده في الوصول إلى بداية الطريق الصحيح المليء بالمتعة الداخلية، المحرر من نظرة ورأي الناس.

MENAFN20102023000130011022ID1107275613

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