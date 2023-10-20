مطامح ومطامع

MENAFN - Al-Anbaa) الناس في هذه الدنيا العريضة بين طامح وطامع وقانع وساخط متذمر وصاحب مصالح. وقد طغت الأمور الدنيوية على نفوس كثير من البشر، وأصبحت الدنيا الهم الأكبر لهم، والمرء بطبيعته له حاجات كثيرة يسعى إلى تحقيقها وهي لا تنتهي ولا تقف عند حد، حتى انــه يموت وفي نفسه حاجة.

أما المطامح والمطامع فهما ضدان لا يتفقان بأي حال من الأحوال، وعلى العموم فالمطامح جمع لكلمة مطمح، وتعني ما يتطلع اليه المرء من اهداف بعيدة يود تحقيقها فيسعى اليها سعيا حثيثا بكل عزيمة وإصرار، وهذه الفئة من الناس هم اصحاب الهمم العالية والنفوس الكريمة، اما المطامع فهي جمع مطمع، والمعنى ما يبتغيه المرء ويحرص عليه، أكان حقا له أو لم يكن حقا، وأهل المطامع تجدهم دائما وأبدا متمسكين بالدنيا شديدي الحرص عليها، يودون لو حيزت لهم الدنيا ثم يقولون هل من مزيد!غرتهم بزخرفها وبهرجتها، نفوسهم ضعيفة وهممهم ساقطة، فرق الله عليهم أمورهم، ولديهم الرغبة الشديدة في الحصول على كل شيء، وينطبق عليهم المثل القائل: تقطع أعناق الرجال المطامع، والطمع فقر دائم. وقد ضيعت المطامع أناسا كثرا لم يفرقوا بينها وبين المطامح وجعلوهما في مسلاخ واحد ودفعوا ثمنا باهظا لهذا الخطأ.حتى الثورات العربية التي عايشناها وانجر خلفها كثير من الناس، وصفقوا لها، انظروا إلى ما خلفته من دمار كبير وإزهاق أنفس بريئة، ولقد شابها طموح في الظاهر ولكنه مغلف بغلاف الطمع.ولا شك أن أكثر مصارع العقول تحت بروق المطامع، انظروا أيضا الى دول أفريقية اليوم وتأملوا صراع المصالح فيها، وما نتج وينتج عنه، ومثل هذه الصراعات المسلحة لا يكون للشعوب فيها ناقة ولا جمل. وكم من الدول تبدل حالها بعد 2011، بعد أن كانت دولا آمنة مستقرة لعقود من الزمن، فتم تهجير الشعوب وضياع الأمن، وكل ذلك لأن كل طرف فيها يسعى الى مصلحته، حتى صرنا نرى حروبا بالوكالة في كل مكان.نسأل الله تعالى أن يصلح الحال للجميع وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان،ودمتم سالمين.