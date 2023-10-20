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الفُرقة ضعف

10/20/2023 4:25:15 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) من القصص الجميلة التي فيها العظة والعبرة لمن اراد ان يعتبر، وكما يقولون «اللبيب من الإشارة يفهم» قصة «الثيران الثلاثة» وقد اخترتها لكم من كتاب التربية الدينية للصف الخامس الابتدائي طبعة دار المعارف المصرية 1964 وهي مثال للمناهج التعليمية القوية والثرية بالمعلومات والموضوعات المفيدة والقيمة، بحيث تسهم في تأصيل القيم التربوية وغرسها في نفوس النشء.
وإليكم قصة الثيران الثلاثة:
«كان في غابة ثلاثة ثيران ابيض واسود واحمر، وكان في الغابة سبع يريد ان يفترس هذه الثيران فلا يقدر لاجتماعها واتحاد قلوبها، فقال للثورين الاسود والأحمر ان لوني قريب من لونكما، اما الثور الابيض فلونه غريب بيننا يظهر واضحا من بعيد، وأخشى ان يراه الصياد فيستدل به على مكاننا فيصطادنا، فلو تركتماه لي آكله لاستطعنا ان نتوارى عن اعين الصيادين، سمع الثوران كلام السبع وتركا له الثور الأبيض فأكله السبع، مضت ايام واشتاق السبع الى لحم الثيران، فجاء الى الثور الاحمر وقال له: ان لوني يشبه لونك ولابد ان بيننا قرابة بعيدة من عهد الجدود، فلو تركت لي الثور الاسود آكله، لصارت الغابة كلها لنا بلا شريك.
سمع الثور الاحمر كلام السبع وترك له الثور الأسود فأكله، ثم مضت ايام اخرى واشتاق السبع الى لحم الثيران، وليس في الغابة الا الثور الاحمر وحيدا لا يجد من يحميه ويدافع عنه، فجاء إليه السبع ليفترسه، فقال له الثور الأحمر: ماذا تريد يا قريبي؟ فقال له السبع: ان بي شوقا شديدا الى لحم الثيران، اريد ان آكلك.
فقال له الثور الاحمر بانكسار وحزن: ليس في قدرتي ان امنعك، فلو أمهلتني لحظات حتى أغني اغنية قبل ان تأكلني.
قال السبع: غن أغنيتك.
فرفع الثور الأحمر صوته يغني:
أين مني الآن أصحابي لنلقى السبع صفا لو بقوا صفا
لما آنس فينا السبع ضعفا
ضِعت مذ ضيعتُ من آمُل للعون فكلني
لم يعد لي بعد من ضيعت من أرجو لعون
التقى الثيران في جوفك لما افترقوا
ليتهم قد عرفوا قبل الردى أن يلتقوا
إنما يأكُل وحش الغاب من يلقاه فردا
لا يطيق السبع أن يلقى فريقا مستعدا
اقرأ واتعظ: «في الاتحاد قوة، وفي الفرقة ضعف».

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