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إقرار اشتراط موافقة مسبقة على نقل الدرونات والسيارات المصفحة عبر المملكة

10/20/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
تيسير النعيمات






عمان – أوجبت تعليمات رسمية جديدة دخلت حيز التنفيذ قبل يومين ضرورة الحصول على موافقة مسبقة لنقل "الطائرات المسيرة (الدرون)، ماكنات الخراطة الرقمية (سي ان سي)، والسيارات المصفحة" باعتبارها مواد خطرة، وذلك للسماح بعبورها اراضي المملكة او بالشحن المرحلي (ترانزيت) .
ويأتي ذلك بعد نشر الجريدة الرسمية الاثنين الماضي قرار وزير المالية بإضافة ثلاث بضائع الى جدول البضائع الخطرة، وبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور او الشحن المرحلي، والتي يعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
وكان قرر وزير المالية الدكتور محمد العسعس بناء على تنسيبات اللجنة الوطنية للرقابة على البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام الواردة للنقل بالعبور (الترانزيت) او الشحن المرحلي، الموافقة على اضافة البضائع التالية للجدول رقم ( 2 )، على ان يعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية:
والمواد التي تمت اضافتها للجدول، الطائرات المسيرة (الدرون)، ماكنات الخراطة الرقمية ( سي ان سي)، والسيارات المصفحة.
ووفق قرار الوزير تطبق احكام تعليمات اجراءات منح الموافقة على نقل البضائع الخطرة والبضائع ثنائية الاستخدام بالعبور او الشحن المرحلي رقم ( 1 ) لسنة 2022 عند عبور هذه البضائع لأراضي المملكة.
وأوجبت التعليمات الحصول على موافقة لنقل البضائع الخطرة بالعبور او بالشحن المرحلي اذا كانت البضائع المنقولة مدرجة بالجدول رقم 2، وكذلك للبضائع ثنائية الاستخدام في حال لم يكن المصدر او المستورد حائزا على رخص خاصة ( غير تلقائية) لتصديرها او لاستيرادها.
واشترطت التعليمات للموافقة على النقل بالعبور او الشحن المرحلي ان يقدم الطلب من قبل مرسل البضاعة او ممثله في المملكة لدى المركز الجمركي الذي ستنقل البضاعة من خلاله، وان يتم تقديم الطلب قبل الموعد المحدد بالنظام بما لا يقل عن 14 يوما، وان يتم تقديم الطلب ورقيا او الكترونيا وفق النموذج المعتمد.
وتتولى اللجنة الفنية المشكلة في المركز الجمركي دراسة الطلب وجمع المعلومات اللازمة ورفع التنسيبات الى مدير المركز خلال 10 ايام عمل من تاريخ استلام الطلب ليصدر مدير المركز قراره بالطلب خلال ثلاثة ايام من تاريخ رفع اللجنة الفنية تنسيباتها ولمقدم الطلب حق تقديم الاعتراض لدى المدير على القرار الصادر بخصوص طلبه خلال يومين من تاريخ تبليغه.
ويرفع الاعتراض مشفوعا بالدراسات والمعلومات اللازمة خلال ثماني ايام من تاريخ تقديمه، وعلى المدير او من يفوضه البت فيه بقرار نهائي خلال ثلاثة ايام.
وتكون مدة سريان الموافقة ثلاثة اشهر ويحق لمدير المركز تمديدها للفترة التي يراها مناسبة على ألا تتجاوز سنة واحدة في جميع الاحوال وبناء على توصية اللجنة الفنية.
إلى ذلك، دخلت ايضا واعتبارا من الاثنين الماضي حيز التنفيذ تعليمات آلية اصدار تذاكر الركوب في النقل العام ضمن اختصاص أمانة عمان الكبرى، بعد نشرها بالجريدة الرسمية.
ونصت المادة (2) من التعليمات على "ان يتم تحصيل الاجور من خلال البطاقات الذكية"
ونصت المادة ( 3 ) " لغايات هذه الآلية يقصد ب: أ . التطبيقات الذكية: هي برامج الكترونية تقدم من خلال الشبكة المعلوماتية وتكون مصممة لأداء مهام او وظائف محددة او انشطة مترابطة لصالح المستخدمين مباشرة او لصالح تطبيقات اخرى وتعمل على الهواتف الذكية واجهزة الحاسوب اللوحي وغيرها من الاجهزة النقالة".
وعرفت الفقرة (ب) انظمة الدفع الالكتروني: هي انظمة تتيح لمتلقي الخدمة دفع الاجرة من خلال بطاقات ذكية او محافظ الكترونية وتستطيع الامانة من خلالها اعداد تقارير متعلقة بخدمات نقل الركاب.
وبموجب المادة 4 من التعليمات يمنع تحصيل الاجور من خلال السائق او صناديق التحصيل والكنترول.

MENAFN20102023000072011014ID1107275610

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