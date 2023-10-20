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توقعات بارتفاع عائدات السياحة في 2024 إلى %30 من الناتج المحلي

10/20/2023 4:25:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالرحمن الخوالدة






عمان- توقعت مجموعة كوفاس (Coface) أن تحقق مؤشرات اداء الاقتصاد الاردني خلال العام القادم نموا معتدلا، حيث من المتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي إلى 2.7 % خلال عام 2024، مقارنة مع توقعات بلوغه في نهاية العام الحالي 2.6 %.
ومجموعة كوفاس Coface، تعد من المجموعات الدولية التي تهتم بتقديم خدمات تأمين الشركات ومعلومات الاعمال الملائمة للوقاية من المخاطر إضافة إلى مراقبة وحماية الشركات والمؤسسات، وتمكينها من تنفيذ انشطتها التجارية بشكل آمن، وذلك من خلال تقديم خدماتها في اكثر من 100 دولة من حول العالم.
وتوقعت المجموعة في تقرير شهر تشرين الاول (اكتوبر ) لعام 2023 الخاص بالأردن، أن ترتفع عائدات السياحة خلال العام القادم إلى 30 % من الناتج المحلي الإجمالي وأن تبلغ حوالي 16 مليار دولار، أي بزيادة تقدر بنحو 20 % عن المتوقع في العام الحالي، موضحا بأنه من شأن الزيادة الإضافية المتوقعة في عائدات السياحة أن تبقي حساب الخدمات في فائض عند حوالي 5 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب التقرير من المتوقع أن ترتفع إيرادات الصادرات الأردنية في عام 2024 بنسبة تقدر بنحو 2 %، والتي تعتمد أساسا على الفوسفات والبوتاس والملابس كما توقع أن يلعب دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في عام 2022 دورا مهما في تحسين نمو الصادرات الاردنية، لافتا إلى ان اعتماد الأردن على الواردات سيظل قائما، مما يقلل من مساهمة صافي الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
كما وتوقع التقرير أن تدعم الاستثمارات العامة التي تمكن الاقتصاد الأردني من استقطابها كمشروع الرعاية الصحية والمدينة الطبية التعليمية الموقع مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار التعليمي الطبي (SJFMEL)، إضافة إلى انشاء المدينة الرياضية الجديدة والمركز السياحي الوطني التي اعلنت عنهما الحكومة مؤخرا، في تحسين اداء النمو الاقتصادي في المملكة.
وتوقع التقرير أن يظل فائض الدخل الأولي، الذي يعتمد في الغالب على العمالة الأردنية المغتربة في دول الخليج العربي، ثابتا عند حوالي 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
ولفت التقرير إلى النمو المستمر في الاقتصاد إضافة إلى إدخال الإصلاحات لتحسين تحصيل الضرائب كالفواتير الإلكترونية، وأنظمة التدقيق الإلكتروني، سيساعد في زيادة حجم توليد الإيرادات الضريبية.
وأشار التقرير إلى انه من المتوقع أن يصل إجمالي المنح الخارجية إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، لا سيما مع قيام الولايات المتحدة، أكبر مانح خارجي للأردن، بزيادة مساعداتها إلى 1.45 مليار دولار أميركي سنويا للفترة 2024-2029 من 1.28 مليار دولار أميركي بين عامي 2018 و2022.
وفي ما يخص معدل التضخم توقع التقرير بأن يرتفع خلال العام القادم إلى 3.0 % مقارنة مع 2.7 % المتوقع للعام الحالي، كما توقع أن يستمر معدل الاستهلاك الخاص في النمو بفضل التضخم المعتدل، كما سيستمر دعم الغذاء والطاقة في إحداث تأثير معتدل على التضخم. ومع ذلك، فإن الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية والسياسة النقدية المتشددة سيستمر في زيادة تكاليف البناء.

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