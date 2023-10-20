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شباب الأردن يستقبل الصريح والسلط يرحب بالجزيرة والرمثا ينتظر السرحان

10/20/2023 4:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان-الغد - تتواصل اليوم منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأردن، بإقامة 3 مباريات، حيث يستقبل شباب الأردن ضيفه الصريح عند الساعة الخامسة مساء على ملعب البترا، وبالتوقيت ذاته، يلتقي السلط مع الجزيرة على ملعب السلط، قبل أن يواجه الرمثا نظيره السرحان عند الساعة السابعة والنصف على ستاد الحسن في دور الـ16 من بطولة كأس الأردن (CFI).
وحسب تعليمات البطولة، تقام مباريات هذا الدور وما يليه من أدوار، بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، فيما سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بالوقت الأصلي.
وعلى صعيد المباراة النهائية للبطولة، وفي حال اختلاف الملعب البيتي للفرق المتأهلة، سيتم تحديد مكان إقامتها عن طريق القرعة، كما سيتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية ثم لركلات الترجيح، في حال انتهاء الوقت الأصلي للقاء بالتعادل، وذلك لحسم اللقب، على أن يوزع الريع مناصفة بين الفريقين.
شباب الأردن× الصريح
يدخل فريق شباب الأردن اللقاء وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية والتأهل لدور الثمانية من البطولة، ويعرف مديره الفني محمود الحديد، أن منافسه فريق الصريح يملك الخبرة والقدرات الفنية العالية، ورغم الحالة الفنية الجيدة والمعنويات المرتفعة عند لاعبي "الشباب" الذين حققوا في آخر مبارياتهم بالدوري فوزا كبيرا على فريق معان، لا بد من الحذر في مباريات الكأس التي تحمل معها مفاجآت.
ويعتمد الحديد على تشكيلة غالبيتها من الشباب، حيث من المنتظر أن يدفع بكل من: أحمد الجعيدي، شوقي القزعة، كارلوس، فيصل أبو شنب، عامر مجذوبة، فضل هيكل، محمد أبوطه، أوس الزيادات، حمزة النعيمي، محمد ابو غوش، ايهم هشام (صلاح الحسنات).
وعلى الجانب الآخر، قدم فريق الصريح مستويات مميزة خلال الأسابيع الماضية في دوري المظاليم، وسجل 5 انتصارات، ويرنو مديره الفني ماهر العجلوني، من خطف بطاقة التأهل من خلال تحقيق التوازن في الجانبين الدفاعي والهجومي، وعدم ترك المساحات أمام لاعبي الشباب، ويبرز من الصريح خلدون الخزام وقصي نمر وأشرف المساعيد.
السلط × الجزيرة
يطمح فريق السلط ومديره الفني عماد خانكان، إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور، خصوصا في ظل التحسن الفني الذي ظهر عليه الفريق في آخر جولتين من الدوري، ويتميز السلط بوجود لاعبو الخبرة: عبدالله ذيب، محمد مصطفى، زيد جابر، عدي القرا، عبد الله، إبراهيم دلدوم، عصام السميري، ولكن على السلط احترام قدرات وإمكانيات لاعبي الجزيرة والذي يملك الخبرة والشباب، ويقوده المدير الفني وليد فطافطة، ويبرز من الجزيرة في تنفيد الواجبات الهجومية والدفاعية، حمد البلاونة، قيس عباسي، بكر كلبونة، ومعتصم الجعبري.
الرمثا × السرحان
تميل الفروق الفنية لصالح فريق الرمثا، الذي يلعب كرة جميلة بوجود مجموعة من الشباب المميزين فنيا، وينتظر أن يبدأ الرمثا المباراة بتشكيلة تضم كلا من اللاعبين: مالك شلبية، عمر أبو عاقولة ،عبدالرحمن الداريسة، هايل الذيابات، خالد أبو عاقولة، عبدالرحمن أبو الكاس، عامر أبو هضيب، مجد الزعبي ، علي عزايزة ، بشار ذيابات والهادي سالم .
فيما يعتمد السرحان على جماعية الأداء والمحافظة على إغلاق المناطق الخلفية، والاعتماد على الهجمة المرتدة واستعلال المساحات التي يتركها فريق الرمثا.

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