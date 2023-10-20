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نادي الشطرنج ومؤقتة القوى يؤجلان البطولات تضامنا مع غزة

10/20/2023 4:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
مصطفى بالو






عمان- قررت إدارة نادي الشطرنج الملكي تاجيل بطولة الأميرة محمد في نسختها التاسعة والعشرين، والتي كان من المقرر أن تنطلق جولاتها أمس الخميس إلى اشعار آخر، وهو ذات القرار التي اتخذته اللجنة المؤقتة لألعاب القوى بتأجيل بطولتي تحت 23 سنة والواعدين اللتين كان من المقرر اقامتهما اليوم وغدا.
وقال رئيس اتحاد الشطرنج م. نواف إرشيدات: "ما يحدث في غزة يدمي القلوب، وتجاوزت مجازر العدو الصهويني بحق الأبرياء والأطفال حدود الإنسانية، ونقف خلف مساعي قيادتنا الحكيمة، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الرامية إلى ايقاف الحرب على غزة، ضمن مواقف جلالته الداعمة للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني بنيل حريته، وإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف واحلال السلام.
وأضاف إرشيدات: "ونظرا للظروف الحالية، والأجواء الملتهبة في الإقليم، خاصة مايجري في غزه وفلسطين، فقد قررت إدارة النادي تأجيل بطولة الأمير محمد للشطرنج لإشعار آخر، مترحمين على أرواح الشهداء، ومتمنين الشفاء العاجل للمصابين، ونؤكد على تضامننا مع الأهل في غزة وفلسطين".
من جانبه، قال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد ألعاب القوى د. وليد رحاحلة: "نعلن تضامننا مع الأهل في غزة، وندعو الله أن يمدهم بالصبر والنصر، في ظل ما تتعرض له غزة من حرب صهيونية، ومجزرة تضرب بعرض الحائط القوانين الدولية، والأعراف الإنسانية، حيث يأتي موقفنا انسجاما مع مساعي جلالة الملك الرامية إلى إيقاف العدوان.
وتابع: "اقتضت علينا أخلاقنا الإنسانية، ايقاف انشطتنا الرياضية، وتأجيل بطولتي تحت 23 سنة، والواعدين المقررتين خلال اليومين المقبلين، وإن كان هناك اقتراح بإلغاء مراسم التتويج والاكتفاء بالمنافسات الفنية، لكن العدوان السافر على أهلنا في غزة، وما نراه عبر شاشات التلفاز من قتل للأبرياء والأطفال بطريقة وحشية، جعلنا نقف في الخندق الأردني الداعم لغزة وفلسطين".
على صعيد متصل، قال مدرب المنتخب الوطني ونادي عمان حسين فضي: "جاء قرار اللجنة المؤقتة بتأجيل البطولتين المقررتين خلال اليومين المقبلين، يلامس شغاف قلوبنا الجريحة والحزينة، من هول ما يتعرض له أهلنا في غزة وفلسطين، وهول ما نرى من مشاهد بحق الأبرياء العزل وجلهم من النساء والأطفال، من مناظر تقشعر لها الأبدان، وبالتأكيد قلوبنا مع غزة التي تتعرض إلى حرب كونية صهيونية، ونقول لك الله يا غزة، مقدرين جهود قيادتنا الهاشمية الحكيمة ومساعيها في ايقاف الحرب، وتقديم حل السلام العادل والشامل، بقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.

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