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الوحدات يتدرب بصفوف مكتملة على جاوا استعدادا للكهرباء العراقي

10/20/2023 4:24:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد - يجري فريق الوحدات لكرة القدم، تدريباته في الفترة الحالية، على ملعب "جاوا" في منطقة خريبة السوق، استعدادا لملاقاة فريق الكهرباء العراقي يوم الثلاثاء المقبل، في ثالث جولات منافسات المجموعة الثانية بكأس الاتحاد الآسيوي والتي تضم أيضا فريقي اتحاد أهلي حلب السوري والكويت الكويتي.
وكان الوحدات، استهل مشواره في البطولة بالفوز على فريق أهلي حلب، قبل أن يخسر أمام فريق الكويت الكويتي.
ونجح فريق الوحدات في الحصول على حجز لملعب جاوا المزروع بالعشب الطببعي، حيث خاض الفريق تدريباته الأخيرة على الملعب، بانتظار استمرار التدريبات يومي غد وبعد غد، قبل أن يجري يوم الإثنين المقبل، تدريبه على ستاد عمان الدولي، الذي سيستضيف مباراته المقبلة أمام فريق الكهرباء.
وشهد تدريب يوم أمس في جاوا، اكتمال صفوف الفريق بعد التحاق لاعبي الوحدات المنضمين لصفوف المنتخب الوطني، والذين عادوا إلى ناديهم، بعد مشاركتهم في صفوف المنتخب الوطني خلال البطولة الدولية الودية الرباعية، التي ذهب لقبها للمنتخب الإيراني، فيما ذهب المركز الرابع والأخير للمنتخب الوطني.
وينتظر أن يبدأ المدير الفني لفريق الوحدات العماني رشيد جابر، اعتبارا من اليوم، بالانخراط في التدريبات الفنية والتكتيكية بعد اكتمال الصفوف، استعدادا للفوز على الفريق العراقي، حيث يرى المدرب أن الفوز بنقاط المباراة المقبلة، يعزز من حظوظ الفريق بالتأهل إلى الدور التالي من البطولة التي يتطلع الوحدات إلى الظفر بلقبها الذي "استعصى" على النادي طيلة السنوات الماضية.
ويغيب عن مباراة الكهرباء يوم الثلاثاء المقبل، المحترف الكونغولي ايتو، واللاعب بهاء فيصل بسبب عدم اكتمال تعافيهما من الاصابة، رغم قرب عودتهما للمنافسات في المرحلة القريبة المقبلة.
وينتظر أن ترصد إدارة نادي الوحدات، مكافأة مالية في حال تحقيق الفوز في مباراة الثلاثاء، كما يتوقع أن يشهد اللقاء حضورا جماهيريا كبيرا من جانب أنصار فريق الوحدات للشد من أزر فريقهم بحثا عن كامل نقاط اللقاء.
إلى ذلك، يتوقع أن يصل فريق الكهرباء العراقي إلى عمان يوم بعد غد، حيث سيجري أول تدريباته مساء يوم الوصول، قبل أن ينتقل إلى ستاد عمان الدولي يوم الإثنين، لإجراء الوجبة التدريبية الأخيرة التي تسبق المباراة.
كما يشهد يوم الإثنين المقبل، الاجتماع الفني للمباراة، ومن ثم انعقاد المؤتمر الصحفي الذي سيتحدث خلاله مدربا الفريقين عن تحضيراتهما وتطلعاتهما في المباراة.
يشار، إلى أن فريق الوحدات ممثل الكرة الأردنية دخل منافسات كأس الاتحاد الآسيوي في النسخة الحالية، بحثا عن لقبها، فيما ذهب فريق الفيصلي لتمثيل الكرة الأردنية في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يخوض الإثنين المقبل مباراته الثالثة في البطولة أمام فريق السد القطري.

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