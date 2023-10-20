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ريكاردو يعود إلى ماكلارين

10/20/2023 4:24:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - يعود سائق فريق ماكلارين، الأسترالي دانييل ريكاردو، من الإصابة لينافس في سباق الجائزة الكبرى في الولايات المتحدة الأميركية الأسبوع الحالي.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، أن السائق الأسترالي (34 عاما)، غاب عن آخر 5 سباقات بعد كسر في يده اليسرى أثناء استعداداته لخوض سباق الجائزة الكبرى في هولندا يوم 25 آب (أغسطس) الماضي.
ورغم ذلك، فإن "بي إيه ميديا"، علمت أن ريكاردو الذي شارك في جولة ريد بول التدريبية في ناشفيل الأسبوع الماضي، سيعود إلى مقعد القيادة مجددا، "بهدف التدريب" على "حلبة أوستن" اليوم.
وسيفسح السائق النيوزيلندي ليام لاوسون، الذي قدم أداء رائعا كبديل لريكاردو، المجال للسائق الأسترالي من أجل العودة مجددا، حيث كان من المقرر أن يشارك ريكاردو في سباقه الثالث فقط، حينما تعرض لحادث في زاندفورت.
وتم نقل السائق الأسترالي إلى المركز الطبي، قبل نقله فيما بعد إلى مستشفى قريب مع رفع ذراعه اليسرى، وأوضحت الأشعة التي خضع لها ريكاردو تعرضه لكسر في مشط يده اليسرى.
إلى ذلك، أعلن فريق ماكلارين، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات (فورمولا-1)، عن تعاقده مع بيانكا بوستامانثي، لتصبح بذلك أول امرأة في برنامج تطوير السائقين.
وولدت بوستامانثي في الفلبين، وشاركت لمرة واحدة فقط في السباقات العام 2022، كما أنها نافست في مسابقات السيدات، وانضمت العام الحالي، إلى أكاديمية فورمولا-1 للسيدات في أول موسم لها مع فريق بريما رسينج، حيث فازت مرتين وصعدت غلى منصة التتويج مرتين قبل نهاية الموسم في أوستن الأسبوع الحالي.
وقالت بوستامانثي في تصريحات صحفية: "هذه لحظة رائعة في مسيرتي، التعاقد مع ماكلارين وسباق جائزة آرت الكبرى، لم أكن لأتخيل ذلك خلال نشأتي في الفلبين في سباقات الكارتينج".
من جانبه، قال أندريا ستيلا رئيس فريق ماكلارين:"الفريق مسرور بانضمام بيانكا إلينا، وكذلك انضمام ماكلارين لأكاديمية فورمولا-1، إنه أمر أساسي بالنسبة لنا أن نكون فريقا متنوعا وشاملا، لذلك نحن سعداء بحدوث ذلك، وأن نكون جزءا من عمل فريق فورمولا-1 في تطوير عملية التنوع بين الجنسين".
ويستهدف فريق ماكلارين بقيادة سائقيه لاندو نوريس وأوسكار بياستري، حصد المركز الثالث في فئة الصناع (الفرق) ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، رغم احتلاله المركز الخامس حاليا.
ومع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم، وسيطرة ريد بول وسائقه الهولندي ماكس فيرستابن على لقبي فئة الصناع وفئة السائقين، ما يزال ماكلارين لديه الطموح إلى إنهاء الموسم بشكل مغاير، حيث يمتلك مكلارين 219 نقطة في المركز الخامس، وعليه أن يتجاوز أولا أستون مارتن الذي يمتلك 230 نقطة، ثم فيراري صاحب الـ298 نقطة. -(وكالات)

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