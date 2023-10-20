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صراع الكبار يخطف الأنظار في عودة البوندسليغا

10/20/2023 4:24:49 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



برلين - يستأنف دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم (البوندسليغا)، نشاطه عقب فترة التوقف الدولي، بمجموعة من المباريات القوية مع اشتداد الصراع على الصدارة بين الأربعة الكبار.
ويتصدر باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني الشاب تشابي ألونسو، جدول ترتيب "البوندسليغا" برصيد 19 نقطة، يليه مفاجأة الموسم شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 18 نقطة، ثم بايرن ميونيخ "حامل اللقب" في المواسم الـ11 الماضية في المركز الثالث برصيد 17 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط على بوروسيا دورتموند صاحب المركز الرابع.
وهناك ثلاثة فرق لم تتلق أي هزيمة حتى الآن في الموسم الحالي، وهي: ليفركوزن وبايرن ودورتموند، في الوقت الذي خسر فيه شتوتجارت مرة واحدة فقط مقابل 6 انتصارات.
ويقص بروسيا دورتموند شريط افتتاح الجولة الثامنة للبوندسليغا بملاقاة ضيفه فيردر بريمن صاحب المركز الرابع عشر عند الساعة 9:30 من مساء اليوم.
وبعد التعادل مرتين متتاليتين أمام بوخوم وهايدنهايم المتعثرين في بداية الموسم، نجح دورتموند في تصحيح مساره وسجل أربعة انتصارات متتالية على حساب فرايبورج وفولفسبورج وهوفنهايم ويونيون برلين.
ويحتاج دورتموند للخروج بانتصار مقنع أمام بريمن، خاصة وأنه مقبل على سلسلة من المواجهات الصعبة التي ستشهد ملاقاته للثلاثة الكبار ليفركوزن وشتوتجارت وبايرن ميونيخ، بجانب لايبزيغ خلال الجولات الست المقبلة للبوندسليغا.
وسيشهد ملعب "سيغنال إيدونا بارك"، مواجهة من نوع خاص تجمع فيردر بريمن بمهاجمه السابق نيكلاس فولكروج، الذي انتقل إلى دورتموند الصيف الماضي.
ويتطلع بريمن للخروج بنتيجة مفاجئة من ملعب دورتموند لتصحيح أوضاعه تحت قيادة مدربه أوليه فيرنر، الذي تثار تكهنات بشأن إمكانية تعرضه للإقالة، ويرى فيرنر، أن رحيل فولكروج في آب (أغسطس) الماضي، ساهم جزئيا في النتائج المحبطة هذا الموسم، لكنه يتوقع تحسن نتائج الفريق.
كما تشعر جماهير بريمن بالقلق إزاء اهتزاز خط دفاع الفريق الذي تلقت شباكه 17 هدفا، وبشأن التكهنات المحيطة حول إمكانية إقالته، قال فيرنر (35 عاما): "هو شيء لا أشغل بالي به حقا، بإمكان الجميع تقييم الأمور كما يرونها، بالنسبة لعملي لا يهم ذلك، أنا لا أقوم بالعمل من أجل تلقي تقارير جيدة عني".
من جانبه، يخرج بايرن لملاقاة مضيفه ماينز بعد تسجيله خمسة انتصارات مقابل تعادلين في أول سبع جولات للموسم، الذي يحاول من خلاله استمرار هيمنته على اللقب المحلي للمرة الثانية عشرة على التوالي.
ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم في البوندسليغا بالاشتراك مع ليفركوزن برصيد 23 هدفا لكل منهما في الوقت الذي يمتلك فيه ماينز بالاشتراك مع دارمشتاد وبوخوم أضعف خط دفاع، حيث اهتزت شباكه 19 مرة.
ويعول النادي البافاري على مهارة هدافه الإنجليزي هاري كين، الذي سجل هدفين خلال المباراة التي فازت فيها بلاده على إيطاليا 3-1، ليمنحها بطاقة العبور إلى يورو 2024 بألمانيا، وسجل كين تسعة أهداف في أول عشر مباريات له بقميص بايرن، من بينها ثمانية أهداف في أول سبع مباريات بالبوندسليغا.
كما يعتمد توماس توخيل المدير الفني لبايرن بشكل كبير على صلابة خط دفاعه، والذي يعتبر الأقوى هذا الموسم بالاشتراك مع ليفركوزن ولايبزيغ، حيث اهتزت شباك الفرق الثلاثة 6 مرات فقط هذا الموسم.
لكن في الوقت الذي يبحث فيه بايرن عن النصر من أجل مواصلة المنافسة على اللقب، فإن ماينز أيضا في حاجة ماسة للخروج بنتيجة إيجابية أمام النادي البافاري لإنقاذ نفسه من الضياع، حيث يحتل المركز قبل الأخير برصيد نقطتين فقط من 5 هزائم وتعادلين.
وسيكون ليفركوزن على موعد مع مواجهة صعبة أمام مضيفه فولفسبورج يوم غد، على أمل الخروج فائزا ومواصلة رحلة مطاردة اللقب الأول في تاريخه.
وخاض ليفركوزن عشر مباريات هذا الموسم من دون أن يعرف طعم الهزيمة، في رقم لم يحققه الفريق منذ موسم 1995 /1996، كما نجح لاعب الفريق جوناس هوفمان في الوصول إلى حاجز الـ50 هدفا في البوندسليغا، بعدما هز شباك كولون خلال فوز فريقه بثلاثة أهداف دون رد، في الجولة الماضية.
ويشهد يوم غد أيضا، مواجهة صعبة لشتوتغارت أمام مضيفه يونيون برلين، على أمل تحقيق الفوز خارج الديار ومواصلة مطاردة أهل القمة.
ويعتمد شتوتغارت بشكل أساسي على جهود هدافه الغيني سيرهو جيراسي، الذي أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) يسجل 13 هدفا في أول سبع مباريات بالموسم، وذلك بعدما سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز فريقه على فولفسبورغ 3-1 خلال الجولة الماضية.
وبات جيراسي المنضم إلى شتوتغارت على سبيل الإعارة من رين الفرنسي الموسم الماضي، مصدرا للقلق بالنسبة لأندية الدوري الألماني، مع إمكانية تحسن مستواه أكثر فأكثر.
وفي باقي المباريات يلتقي فرايبورغ مع بوخوم، وهوفنهايم مع آينتراخت فرانكفورت، ودارمشتاد مع لايبزيغ يوم غد، على أن يلتقي كولن مع بروسيا مونشنجلادباخ، وهايدنهايم مع أوغسبورغ يوم بعد غد. -(وكالات)

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