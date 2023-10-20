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صلاح يخرج عن صمته.. إصابة نيمار بالرباط الصليبي.. وبنزيمة يتجه إلى القضاء

10/20/2023 4:24:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



مدن - خرج المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي عن صمته في مقطع فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على منصاته المختلفة، وذلك بعد حملة انتقادات طالته في الأيام الأخيرة، بسبب عدم إعلان تضامنه مع ضحايا قطاع غزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم.
ونشر محمد صلاح مقطع فيديو باللغة الإنجليزية مدته 50 ثانية، طالب فيه بإيصال المساعدات اللازمة لسكان غزة، ووقف قتل الأبرياء، وقال فيه: "ليس من السهل الحديث في أوقات كهذه، لقد شهدنا الكثير من العنف والقسوة، التصعيد في الأسابيع الأخيرة لا يحتمل، حياة كل البشر مقدسة ويجب حمايتها، المذابح يجب أن تتوقف".
وأضاف: "ما هو واضح الآن هو ضرورة السماح بوصول المساعدات إلى غزة فورا، الناس هناك يعيشون بظروف مروعة، المشاهد من المستشفى كانت مرعبة، سكان غزة بحاجة للطعام والماء والمعدات الطبية بشكل طارئ.. أناشد قادة العالم للتجمع ومنع وقوع مذابح إضافية بحق الأبرياء، يجب أن تنتصر الإنسانية".
اتهام لابورتا بقضية نيغريرا
 وأعلن القضاء الإسباني توجيه الاتهام إلى الرئيس الحالي لنادي برشلونة، بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، جوان لابورتا في الفضيحة التحكيمية المتورط فيها النادي الكتالوني.
وسبق للقضاء الاسباني، أن وجه التهمة في هذه الفضيحة إلى نادي برشلونة ورئيسيه السابقين جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، على غرار خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، المسؤول التحكيمي السابق، وابنه.
وأوضح القاضي المكلف بالتحقيق، أن لابورتا الذي لم توجه إليه أي اتهامات حتى الآن، أصبح متهما في القضية باعتباره كان رئيسا للنادي خلال فترة ولايته الأولى التي استمرت من العام 2003 إلى العام 2010، مضيفا أنه لا يمكنه الاستفادة من التقادم، نظرا لخطورة الاتهامات.
وتتعلق القضية بمدفوعات مزعومة بلغت أكثر من 7.3 مليون يورو، دفعها برشلونة إلى نيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم الفنية السابق، بين العامين 2001 و2018، لتزويد النادي بنصائح ومشورة شفوية حول مواضيع متعلقة بالحكام.
وأتمت المدفوعات شركة "داسنيل 95" التابعة للحكم السابق، وانتهت بخسارة الأخير مركزه رقم 2 في التحكيم الإسباني، وتسببت هذه الفضيحة، التي أطلق عليها اسم "قضية نيغريرا"، منذ أشهر في تسميم حياة برشلونة الذي ينفي وجود أي مخالفات.
واتخذ التحقيق بعدا جديدا نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مع تفتيش مقر اللجنة الفنية للحكام، إدارة التحكيم الإسباني.
إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي
 وأعلن نادي الهلال السعودي، إصابة نجمه البرازيلي نيمار بقطع في الرباط الصليبي، حيث جاء في بيان نادي الهلال عبر منصة (إكس): "أوضحت الفحوص الطبية تعرض اللاعب كبير آسيا نيمار جونيور لقطع في الرباط الصليبي والغضروف، على أن يجري عملية جراحية لاحقا، وبرنامجا علاجيا تتحدد مدته بعد العملية".
وكان نيمار البالغ من العمر (31 عاما)، تعرض للإصابة قبل نهاية الشوط الأول من مواجهة البرازيل وأوروغواي ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، فيما أفاد الاتحاد البرازيلي لكرة القدم بأن هدافه سيخضع لجراحة في "موعد لم يحدد بعد".
وقال رئيس الاتحاد إيدنالدو رودريغيس في بيان: "إن كرة القدم البرازيلية والعالمية تحتاج إلى نيمار بصحة جيدة، لأن كرة القدم تكون أكثر سعادة عندما يكون على أرض الملعب"، حيث لفت الاتحاد، إلى أن قسمه الطبي والهلال على "اتصال دائم" و"متفقان" على مساعدة المهاجم على التعافي.
نيوكاسل يؤكد خضوع ونالي للتحقيق
 وأكد نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أن لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي يخضع للتحقيق من قبل الادعاء العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وذلك فيما يتعلق بقضية المراهنات.
وجاء في بيان الفريق الإنجليزي: "يمكن لنيوكاسل يونايتد أن يؤكد أن لاعبه ساندرو تونالي يخضع للتحقيق من قبل الادعاء العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم فيما يتعلق بنشاط المراهنة غير القانوني".
ميامي تجهز مفاجأة لعشاق ميسي
 في المقابل، يستعد عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لإقامة أول مساحة تفاعلية مخصصة لقائد إنتر ميامي الأميركي، بعنوان: "تجربة ميسي.. حلم أصبح حقيقة" في ميامي خلال نيسان (أبريل) من العام المقبل، حيث تقوم باستكشاف "الشخصية التي وراء هذه الأسطورة"، حسب ما أعلن المنظمون أمس.
ويعد هذا المشروع هو الأول والفريد من نوعه حتى هذه اللحظة، حيث يضم العديد من المساحات والنشاطات التفاعلية، وسيقوم الزائرون بالانغماس في رحلة ستأخذهم عبر مسيرة ميسي منذ أن كان طفلا في مدينة روساريو الأرجنتينية وحتى يومنا الحالي، وفقا للبيان.
وأضاف البيان، حول هذه الفعالية التي ستقام في ميناء ريجاتا بحي (كوكونت جروف) في ميامي، والتي ستكون بإنتاج مشترك، أن "تاريخا من الإصرار وأحلام الطفولة والانتصارات، سيتيح لكم اكتشاف الشخصية وراء هذه الأسطورة".
وخلال هذا المعرض التفاعلي، سيعيش متابعو النجم الأرجنتيني - كما لم يحدث من قبل - معه 10 تجارب مادية ورقمية سواء داخل أو خارج الملعب.
وسيتم عرض السنوات الأولى لميسي بمدينة روساريو الأرجنتينية ومن ثم وصوله لنادي برشلونة ومسيرته معه وأيضا فوزه بمونديال قطر 2022 مع الألبيسيليستي.
بنزيمة يقرر مقاضاة سياسيين فرنسيين
نفى الفرنسي كريم بنزيمة، الحائز على جائزة الكرة الذهبية للعام 2022 وأسطورة ريال مدريد السابق، الاتهامات التي وجهها إليه وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان، معلنا أنه يعتزم رفع دعوى بتهمة الإهانة ضد المسؤول الحكومي.
جاء ذلك في تصريحات لصحيفة (لو باريزيان)، أدلى بها محامي اللاعب الفرنسي، هيو فيجييه، حيث أكد المحامي أنهم يخططون إلى رفع دعوى ضد دارمانان بتهمة "التشهير، وحتى الإهانة العلنية"، نظرا لسمعة مهاجم نادي الاتحاد السعودي، موضحا: "لا يمكننا أن نقبل أن يعتقد أولئك الذين يحكمون أنهم مخولون بالقيام بأي شيء".
وقرر بنزيمة، لاعب فريق الاتحاد السعودي الحالي والذي شارك في 97 مباراة مع منتخب فرنسا، بالفعل رفع دعوى ضد عضو البرلمان الأوروبي نادين مورانو، بتهمة التشهير، وطلبت أخرى، في مجلس الشيوخ، فاليري بوير، سحب الجنسية الفرنسية من بنزيمة، الذي ولد في فرنسا؛ لكن عائلته كانت تحمل أيضا جواز سفر جزائريا.
وحذر فيجييه، الذي يخطط أيضا لتقديم شكوى ضد بوير، من أن: "مثل هذا الإجراء مستحيل لأنه مواطن فرنسي وأحد والديه فرنسي أيضا. وهذا يذكرنا بما حدث في ألمانيا النازية".
وأصبحت المواقف السياسية للقائد السابق لريال مدريد موضوع الساعة في فرنسا، منذ أن ادعى دارمانان أن المهاجم لديه "صلات" مع تيارات إسلامية، من دون تقديم دليل على ذلك، وبررت مصادر بوزارة الداخلية اتهامات دارمانان بالإشارة إلى مواقف مثيرة للجدل تورط فيها بنزيمة، مثل رفضه ترديد النشيد الوطني في مباريات منتخب فرنسا. -(وكالات)

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