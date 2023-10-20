Friday, 20 October 2023 12:04 GMT

اختباران صعبان لشباب بشرى والجليل بـسلة الناشئين

10/20/2023 4:24:46 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
خالد تيسير العميري






عمان – تستأنف اليوم مباريات الجولة الـ13 من إياب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة بكرة السلة، حيث يقص فريقا بيت ايدس والأشرفية شريط مباريات الجولة عند الساعة الرابعة مساء في صالة الحسن للشباب، تليها مباراتي الجليل والإنجليزية عند الساعة 5:30 مساء، وشباب بشرى مع الأرثوذكسي عند الساعة 7 مساء.
ويستقبل فريق اتحاد عمان نظيره كفريوبا، عند الساعة 5 مساء في صالة الأمير حمزة، في ختام مباريات الجولة، وهو اللقاء الذي سيتم بثه أيضا على المنصات الرقمية لـ"الغد" إلى جانب مباراتي الجليل والإنجليزية، شباب بشرى والأرثوذكسي.
وكان اتحاد كرة السلة، أعلن تأجيل مباريات الجولة الثالثة عشرة، المقررة أول من أمس، إلى إشعار آخر، حدادا على شهداء غزة، الذين ارتقوا في القصف الغاشم لطيران الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، قبل أن يعيد جدولتها لتقام اليوم.
وينفرد الإنجليزية في صدارة جدول الترتيب برصيد 23 نقطة، يليه فريق اتحاد عمان ثانيا برصيد 22 نقطة، والأرثوذكسي ثالثا برصيد 20 نقطة، وشباب بشرى رابعا برصيد 19 نقطة، متقدما بأفضلية فارق المواجهات على الجليل، الذي يأتي خامسا بالرصيد النقطي نفسه، ويأتي كفريوبا سادسا برصيد 16 نقطة، وبيت ايدس سابعا برصيد 13 نقطة والأشرفية ثامنا برصيد 12 نقطة.

MENAFN20102023000072011014ID1107275601

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث