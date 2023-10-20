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مدير فني ينذر ناديه.. الفاخوري يؤجل الزفاف تضامنا مع غزة

10/20/2023 4:24:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- نتواصل مع القراء في زاوية "أخبار النجوم" لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.
مدرب ينذر ناديه تمهيدا لفسخ العقد
 وجه مدير فني لفريق في دوري المحترفين، إنذارا إلى إدارة النادي، بضرورة دفع مستحقاته المالية المتأخرة كثيرا، أو مواجهة مطالبه بفسخ العقد.
جاء ذلك بعد معاناة عاشها المدرب نتيجة ارتفاع وتيرة التذمر بين اللاعبين لعدم حصولهم على الرواتب، إلى جانب عدم حصول المدربين على رواتبهم أيضا.
المدير الفني أبلغ الإدارة أن هذا الإنذار سيكون مقدمة لفسخ العقد قانونيا، إذا لم تتجه الأمور نحو الحل.
الفاخوري يؤجل موعد زفافه بسبب أوضاع غزة
 قرر حارس مرمى فريق الوحدات لكرة القدم عبدالله الفاخوري، تأجيل حفل زفافه الذي كان مقررا بعد غد.
وجاء هذا القرار تضامنا مع الأهل في فلسطين عامة وغزة خاصة، الذين يعانون من حرب صهيونية همجية.
وكان الفاخوري وزرع رقاع الدعوة على عدد كبير من نجوم الكرة لحضور حفل الزفاف، قبل أن يعلن، أول من أمس، عن تأجيل الحفل حتى إشعار آخر.
لاعبون: لا مزاج لممارسة كرة القدم
 كشف لاعبون في أندية المحترفين، عن غياب المزاج لممارسة كرة القدم، وخوض مباريات ودية ورسمية، في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها الأشقاء في غزة العزة.
وأشار لاعبون، خلال جلسات خاصة، إلى أنهم كانوا يتمنون أن يبادر اتحاد الكرة إلى تأجيل الدور الحالي من بطولة كأس الأردن، كما فعل مع بطولة دوري الدرجة الثانية والفئات العمرية ودروي الدرجة الأولى للسيدات.
أحد اللاعبين أشار إلى أن أنه سيلعب في المباريات المقبلة، لكنه لن يضمن أن يظهر بالصورة المعتادة في ظل غياب المزاج الملائم للعب.
نجوم الكرة يحرصون في كل مناسبة على إظهار التضامن مع الأهل في غزة، داعين في منشوراتهم وتغريداتهم إلى دعم الصامدين في فلسطين في مواجهة غطرسة الاحتلال الصهيوني.
300 دينار تنقذ السلط من إضراب اللاعبين
 نجحت إدارة نادي السلط، في تأمين مبلغ مالي متواضع، لإنقاذ تهديد لاعبي فريق كرة القدم بالإضراب، احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية منذ فترة طويلة.
القصة بدأت تتصاعد، عندما طالب اللاعبون بمستحقاتهم أو تنفيذ إضرابهم عن التمارين، ليأتي وعد الإدارة بصرف المستحقات يوم الثلاثاء الماضي، وهو ما لم يحصل، ليحضر اللاعبون إلى تدريب يوم الأربعاء الماضي، من أجل التصعيد ورفض التدريب، ليتفاجأوا بتوزيع الإدارة مبالغ مالية "تسليك"، حيث حصل لاعبون على 100 وآخرون على 200 فيما حصل الفريق الثالث على 300، على أمل وصول مبلغ جديد للنادي قريبا من جامعة عمان الأهلية.
وعلى الصعيد الفني، تسير أمور فريق السلط بشكل جيد، بوجود المدير الفني المتمكن عماد خانكان، الذي نجح بحزمه في ضمان التزام اللاعبين في التدريبات من دون مشاكل، بعد أن تصرف بحزم مع عدد من اللاعبين في الفترة الماضية، لتمضي التدريبات التالية بانضباط أكبر، وهو ما يخدم مصلحة الفريق الفنية.
لاعبو المنتخب يلتحقون بأنديتهم
 التحق لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم، بأنديتهم استعدادا لمنافسات بطولة كأس الأردن ودوري المحترفين، إلى جانب مشاركة الفيصلي والوحدات في بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وباشر اللاعبون تدريباتهم مع أنديتهم، وسط حالة معنوية متفاوتة، فمنهم من التحق بمعنويات عالية بعد أن لعب في التشكيلة الأساسية، واطمأن على مركزه في المنتخب في التصفيات المونديالية، ومنهم من التحق بحالة نفسية سيئة، وربما وصلت إلى درجة "سيئة جدا" عند بعض اللاعبين، بسبب عدم إشراكهم في المباريات، أو بسبب الاداء السيئ الذي ظهروا عليه في المنتخب خلال البطولة الدولية الرباعية التي حل فيها المنتخب الوطني في المركز الرابع والأخير.

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