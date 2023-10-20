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هنا غزة من عمان.. نشطاء يرسمون الحرب والصمود بجداريات فنية

10/20/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معتصم الرقاد






عمان- أقام مجموعة من النشطاء فعاليات تحت عنوان، "هنا غزة من عمان"، في جاليري إطلالة الويبدة في عمان، تتضمن رسم لوحات وجداريات تحاكي صمود ومقاومة أهل غزة ضد الاحتلال الغاصب الصهيوني.
"هنا غزه من عمان"، تعاون على تنظيمها كل من: جمعية تواصل، مبادرة فن وناس، وجاليري إطلالة اللويبدة.
شملت الفعالية، فقرات موسيقية أداها أطفال وشابات من مخيم البقعة، وفقرات دبكه تراثية على أنغام الأغنيات الوطنية الفلسطينية أدتها فرقة شباب مخيم غزة.
وتخللت الفعاليات كلمات عدة، تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع المحاصر تزامنا مع رسم جدارية شارك فيها الحضور والمارة من أهل الحي والجاليات القاطنة فيه، وكانت من أكثر الفقرات تأثيرا مشاركة الدكتورة ريما ملحم بتجربتها في تنمية الأسر، وتمكينها في القطاع المحاصر من خلال جمعية تواصل، وقراءة لواقع هذه الأسر خلال فترة الحصار.
أما الفقره المسائية، فكانت عبارة عن أغنيات وطنية أدتها فرقه فن وناس، إضافة إلى تنفيذ جدارية تفاعلية صورت مدى الدمار الذي سببه العدوان الغاشم على قطاع غزة، من خلال مشاركة الفنان التشكيلي كمال أبو حلاوه، والذي دعا الحضور إلى إعادة رسم غزة بعد البناء والنصر.

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