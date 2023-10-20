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اليرموك تستضيف مؤتمر الرواية الأردنية التاسع القدس في الرواية العربية

10/20/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






عمان- افتتحت في جامعة اليرموك، فعاليات مؤتمر الرواية الأردنية التاسع "القدس في الرواية العربية"، الذي تنظمه مكتبة الحسين بن طلال ومديرية ثقافة إربد، ورابطة الكتاب الأردنيين، ومختبر السرديات الأردني، والذي يستمر لمدة يومين.
وقال نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور موسى ربابعة: "إن اليرموك اليوم تحتضن وقائع المؤتمر التاسع للرواية الأردنية، بعد أن كانت احتضنت المؤتمر في السنوات الأربع الماضية، حتى باتت الجامعة، ممثلة بمكتبة الحسين بن طلال، شريكا أساسيا في إقامة هذا اللقاء الأدبي المتميز، بالشراكة مع مؤسسات ثقافية عديدة، ما يؤكد حرص الجامعة على تعزيز الحركة الثقافية، وتوطيد العلاقات بمؤسسات المجتمع المحلي". وأكد أن فلسطين والقدس تتخذان مكانة مركزية في هذا المؤتمر الذي يقام في عامنا هذا للبحث في "القدس في الرواية العربية"، ويتخذ من الأديب المقدسي، محمود شقير، شخصية للمؤتمر، بمشاركة نخبة من الأدباء والنقاد، ينظرون في الرواية الأردنية والعربية، كاشفين عن التجليات الفنية والموضوعية للقدس فيها.
ورحب بالمشاركين من أدباء ونقاد، وخاصة الضيوف الآتين من فلسطين رغم ما تتعرض له فلسطين في هذه الأيام من أهوال، متمنيا للمشاركين مؤتمرا ناجحا موفقا، يحقق الأهداف التي وضعت له، ويسهم في تعزيز الحركة الأدبية في هذا البلد الطيب، في ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.
الدكتور المتوكل طه من فلسطين، ألقى كلمة باسم المشاركين أكد من خلالها أن الروائيين في هذا المؤتمر يؤكدون إدانة حاسمة لما يفعله الذين ما يزالون في ثياب الحروب الصليبية والبيانات العنصرية التي تساوي ما بين الضحية والقاتل، مشيرا، إلى أهمية هذا المؤتمر الذي يعمق دور الجامعة في تحقيق المعنى العميق للتعريب وهو نقل ما يمر بالشارع العربي إلى قاعات المحاضرات والندوات وخاصة عندما يتعلق الأمر بالرواية وهي السردية التي نواجه بها العدمية القومية ونتصدى بها لتهويد المعرفة، مؤكدا أننا لن نستطيع أن نستعيد القدس أرضا ومقدسات وحقيقة إلا إذا استعدناها جمالا وفكرا ومعرفة.
بدوره ألقى الروائي هاشم غرايبة، كلمة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر أشار فيها، إلى أن المشاريع الثقافية في جامعة اليرموك تمثل ثقافة سلوكية، حيث استطاعت مكتبة الحسين بن طلال في الجامعة، تحويل الثقافة إلى سلوك وغذاء يومي وبناء جسور معرفية ثقافية مع المجتمع المحلي بمؤسساته الثقافية المختلفة، مؤكدا أن هذا الجهد أثمر عن أدباء ونقادا وروائيين وأطفالا متعطشين للمعرفة والثقافة. وأشار الدكتور عمر الغول، إلى أن احتضان اليرموك لمؤتمر الرواية للمرة الخامسة يؤكد اهتمامها بالعمل الثقافي، ورؤيتها بمشروعها الثقافي الذي تحيكه مكتبة الحسين بن طلال سعيا منها لتعزيز تعاونها مع المؤسسات الثقافية المحلية والعربية لتنسج شبكة من التعاون الثقافي المثمر، والإنتاج المعرفي.
وأكد، أن كل فعل ثقافي هو عمل من أعمال البناء والصمود والتصدي، وأننا سنتغلب على أعدائنا بالمعرفة والعلم، مشيدا بالتعاون الفاعل ما بين المكتبة ومديرية ثقافة إربد ورابطة الكتاب الأردنيين ومختبر السرديات الأردني، ومثمنا دعم إدارة الجامعة المتواصل لمكتبة الحسين بن طلال لتمكينها من أداء دورها الثقافي التنويري في مجتمع مدينة إربد.
وتضمنت فعاليات المؤتمر في يومه الأول جلستين، الأولى بعنوان "القدس في الرواية العربية" ترأستها الروائية سميحة خريس، وتناولت موضوعات "سؤال الإديولوجيا في: مصابيح أورشاليم- رواية عن إدوارد سعيد/ للعراقي علي بدر" للدكتور نبيل حداد، و"الرواية العربية بلغات أجنبية القدس حرة لعقيل أبو الشعر نموذجاً" للدكتورة هند أبو الشعر، و"القدس قبل حرب حزيران/ بوابة مندلبوم نموذجاً" للقاص الأستاذ هشام مقدادي.
فيما ترأس القاص الأستاذ مفلح العدوان الجلسة الثانية، التي جاءت بعنوان "القدس في كتابات محمود شقير"، وتضمنت موضوعات "القدس في عالم محمود شقير الروائي: قراءة في ثلاث روايات"، قدمها الناقد والمترجم الأستاذ فخري صالح، و"هيمنة المكان في تجربة محمود شقير: القدس وبيان الأثر"، قدمتها الدكتورة فهيمة غنايم، و"متعة السرد الروائي وتراجيديا الواقع المقدسي" للدكتور محمد عبد القادر، و"القدس في كتابات محمود شقير رواية مديح لنساء العائلة نموذجاً" للدكتورة دلال عنبتاوي.

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