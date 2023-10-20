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سرطان الثدي لا يمكن اكتشافه من وجود كتلة فقط.. هذه 5 علامات أخرى

10/20/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمان- الغد- هل أنتِ على دراية بما عليكِ البحث عنه للكشف المبكر عن إصابتك بسرطان الثدي؟ إذا كانت معلوماتك محصورة بإيجاد كتلة، فأنت تفتقدين إلى بعض الدلائل الأخرى المهمة، بحسب ما نشر موقع "سي ان ان العربية".
وأظهر استطلاع جديد لآراء المستهلكين بتكليف من مركز السرطان الشامل بجامعة ولاية أوهايو، ومستشفى "أرثور ج. جايمس للأمراض السرطانية" ومعهد "ريتشارد ج. سولوف للأبحاث" (OSUCCC)، أنه في حين أن 93 % من البالغين في الولايات المتحدة يعتبرون أن وجود كتلة يدل على الإصابة بسرطان الثدي، فإن أقل من النصف يمكنهم التعرف إلى غالبية العلامات الأخرى.
وأوضحت الدكتورة أشلي باريزر، طبيبة أورام الثدي الطبي ومديرة خدمات النجاة من سرطان الثدي في "OSUCCC"، أن العلامات الأخرى التي تم التعرف إليها من قبل أقل من نصف المشاركين في الاستطلاع، تشمل الحلمة المنكمشة، أو المقلوبة، أو المتجهة إلى الأسفل، وتجعد الثدي الذي يظهر عند رفع ذراعيكِ، وفقدان الإحساس في جزء من الثدي، وسماكة الجلد والحلمة.
وأظهر الاستطلاع أن 31 % فقط من أكثر من 1000 شخص أكملوا الاستطلاع، حددوا الحلمة المقلوبة كعلامة على سرطان الثدي، في حين حددت نسبة 39 % التجعد، و41 % فقدان الإحساس، و45 % سماكة الجلد، 51 % وجود إفرازات.
وأفادت باريزر، في بيان، بأن نقص المعرفة يثير القلق لأن غالبية سرطانات الثدي لا يمكن اكتشافها من خلال وجود كتلة، يمكن اكتشافها عن طريق اللمس.
وأضافت: "نريد أن يكون لدى النساء القدرة على معرفة ما يصيب أجسادهن واكتشاف ما هو طبيعي بالنسبة إليهن". وتابعت "أن العديد من التغيرات في الثدي هي نتيجة للشيخوخة والولادة. ومع ذلك، يمكن أن يظهر سرطان الثدي بطرق عدة".
ولفتت إلى أنه "من المهم أن يشعر الناس بالأمان لمعالجة هذه المخاوف في الوقت المناسب مع طبيبهم. لقد قطعنا خطوات كبيرة لاكتشاف سرطان الثدي في مراحل مبكرة وأكثر قابلية للعلاج".
وبحسب جمعية السرطان الأمريكية، ما يزال سرطان الثدي الأكثر شيوعا بين النساء بعد سرطان الجلد، مع توقع ما يقل قليلاً عن 300 ألف حالة جديدة، و43 ألف حالة وفاة، في العام الحالي.
وأشارت باريزر إلى أنه "رغم أننا نخطو خطوات كبيرة فيما يتعلق بالكشف والعلاج، إلا أننا للأسف نعيش في عالم ما يزال فيه سرطان الثدي يشكل مصدر قلق خطيرا للناس".
لم الكشف المبكر؟
ويثير نقص المعرفة قلق الدكتور أوتيس براولي، أستاذ بلومبرغ المتميّز لعلم الأورام والأوبئة في جامعة "جونز هوبكنز"، غير المشارك في الاستطلاع.
وأعرب عن ذلك بقوله "إن سرطانات الثدي الوحيدة التي يتم علاجها هي تلك المكتشفة باكرا".
وأوضحت باريزر، أن فحص تصوير الثدي بالأشعة السينية مهم لاكتشاف سرطان الثدي في مراحله المبكرة والأكثر قابلية للعلاج. وأضاف براولي، أنه في غالبية الأحيان، يتم اكتشاف هذه الحالات من خلال الأعراض المذكورة في الاستطلاع.
وخلصت باريزر إلى أن هذا هو السبب وراء حاجة النساء وأطبائهن للتعرف إلى ما هو طبيعي بالنسبة لهن.
وتابعت "أن أفضل طريقة بالنسبة لنا لاكتشاف سرطان الثدي في وقت مبكر هي أن تقوم النساء بالتوجه إلى الطبيب المختص بمجرد ملاحظة التغيير، ومن الأفضل حتى قبل أن يرين التغيير".
ولفتت برازير إلى أنه عندما يتعلق الأمر بسرطان الثدي، يحتاج الرجال أيضا إلى هذا التمكين.
وأوضحت "أنه رغم أن المرض أقل شيوعًا لدى الرجال، إلا أن 1 % من حالات سرطان الثدي تصيب الرجال. وتظهر هذه السرطانات عادةً كتغيرات في الحلمة، لذلك من المهم أيضا أن يشعر الرجال بالقدرة على طلب الرعاية الطبية للأعراض المثيرة للقلق، خصوصا إذا كان لديهم تاريخ عائلي قوي للإصابة بسرطان الثدي".

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