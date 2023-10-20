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البشيتي تحافظ على تصنيفها بقائمة العلماء المؤثرين

10/20/2023 4:24:23 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
منى أبوحمور






عمان- لم يكن طريقها سهلا، بل كانت إرادتها أقوى وإصرارها أكبر بأن تضع لها بصمة مؤثرة في علم الصيدلة السريرية، لتحافظ الأردنية الأستاذ الدكتور إيمان البشيتي على لقب أحد أفضل 2 % من العلماء المؤثرين ‎على مستوى العالم للعام الثالث على التوالي، وهي أستاذ فخري في جامعة سيدني المصنفة رقم 20 عالمياً.
اجتهاد البشيتي المتواصل منحها مكانة علمية مرموقة، من خلال حصولها على مجموعة من الجوائز العالمية مثل: جائزة المدرس المتميز من كلية الصيدلة في جامعة سيدني، جائزة الباحث الشاب، إلى جانب تكريمها كواحدة من أكثر القيادات النسائية الملهمة في المؤتمر الدولى الثامن لمعامل التأثير العربي، والتصنيف العربي للجامعات.
اختيار البشيتي كأفضل 2 % من علماء العالم ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد، جاء اعتماداً على قاعدة بيانات سكوبس بالتعاون مع كبرى دور النشر العالمية إلسفير بتخصص صيدلة سريرية للعام الثالث على التوالي.
ويصدر هذا التصنيف، بحسب البشيتي، سنوياً، طبقاً لدراسة يجريها مجموعة من العلماء في جامعة ستانفورد الأميركية العريقة، حيث يعرف في الوسط الأكاديمي باسم "تصنيف ستانفورد".
وتعتمد الدراسة، بحسب البشيتي، على المعلومات المتوفرة في قاعدة البيانات Scopus ودار النشر العالمية Elsevier، وتشمل مجموعة من المعايير تعتمد على عدد الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية الرصينة والمفهرسة أيضاً في قواعد البيانات العالمية مثل: Scopus and Web of Science، عدد الاستشهادات العلمية للأبحاث والباحثين، عدد الاقتباسات لكل ورقة علمية مفهرسة في قواعد البيانات، إضافة إلى جودة الأبحاث المنشورة والتي تحل مشاكل مهمة ومتعددة.
وإلى جانب مكانتها العلمية، تعد البشيتي نشطة اجتماعيا باعتبارها عضوا في الهيئة الاستشارية والتوجيهية لجمعية عون الثقافية الوطنية، التي يرأسها رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز.
تدرك إيمان البشيتي أهمية ترجمة نتائج وتوصيات الأبحاث في تحويلها الى ممارسة فعالة في حقل الصحة، وبعد عدة سنوات من البحث العلمي في مجال تطوير خدمة المراجعة الدوائية في الأردن، أطلقت بدورها مبادرة خدمة المراجعة الدوائية محلياً، والتي خدمت العديد من المرضى أصحاب الأمراض المزمنة، وأضافت الى دور الصيدلاني السريري في الأردن.
الموازنة بين الإدارة والبحث العلمي تعد من أكثر العقبات التي كانت تواجه الباحث، خصوصا وأن البحث العلمي يعد من أولويات الأكاديمي، في الوقت الذي تفرض به الإدارة الكثير من الانشغالات، ومن جهة أخرى، يعد البحث العلمي بمثابة جواز سفر للأكاديمي في رحلته العملية ورصيد مهم في خدمه الجامعة والمجتمع والبلد الذي ينتمي له.
استطاعت البشيتي تجاوز هذه العقبة من خلال تعيين مساعد باحث للمساعدة في إنجاز تجميع بيانات البحث، ومع المكافأة المالية والدعم المادي الذي توفره الجامعات الأردنية، فذلك بمتناول جميع الأكاديميين الباحثين في الجامعات الوطنية.
"إضافة الى التشارك مع باحثين مرموقين من جامعتي الثانية، جامعة سيدني وجامعات عالمية أخرى لإجراء أبحاث قوية على مستوى عال، يفيد المجتمعات بالنتائج والتوصيات الناتجة عنه"، وفق البشيتي.
وعلى الصعيد العائلي، تعتبر البشيتي، كثرة السفر من العقبات التي تواجه حياتها الأسرية، إلا أنها تمكنت من تخطي هذه العقبة من خلال مرافقة أحد أفراد عائلتها في كل سفرة، وبذلك هانت عليها تحديات السفر، وكان للسفر مع أفراد عائلتها فوائد، منها قضاء وقت في كل مرة مع فرد واحد من أفراد العائلة، مما يقوي العلاقة بينهم بشكل جيد.
وتقول البشيتي "دور المرأة في الإدارة العليا في مجتمعاتنا ليس بالسهل، ولكن مع الإصرار والعمل الجاد بإخلاص والتعلم من الآخرين ومساعدتهم عند الحاجة وفهم طبيعة مجتمعاتنا، يصبح النجاح بذلك الدور أسهل".
وتضيف البشيتي لـ"الغد": بالنسبة لي، أنا سعيدة لخوض تجربة الإدارة في مناصب مختلفة، منها عميد كلية ومساعد رئيس ونائب رئيس ورئيس لجامعات وطنية ناجحة".
وشغلت البشيتي سابقا منصب عميد كلية الصيدلة لمدة 8 سنوات، ونائب رئيس ورئيس لجامعة العلوم التطبيقية، لتكون بذلك أول صيدلانية تشغل منصب رئيس جامعة في الأردن وأول امرأة منذ أكثر من 20 سنة، وتشغل حالياً منصب نائب رئيس جامعة جدارا، ولديها ما يزيد على 200 بحث في مجلات عالمية مرموقة، مع مؤشر H-index 30 واستشهادات تزيد على 3500 استشهاد، الأعلى في مجالها وفي الجامعة التي تنتسب إليها، وأكثر من 100 محاضرة أو بحث تم عرضها في مؤتمرات عالمية، ولديها العديد من الجوائز المحلية والدولية لتميزها في البحث العلمي، ومنها جائزة سامية منكو للباحثات المتميزات في الكليات العلمية والهندسيّة والصحية على مستوى الأردن.

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