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إقامة صلاة الغائب في الأردن على شهداء غزة الجمعة

10/20/2023 4:24:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة، لإقامة صلاة الغائب غداً، بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.

جاء ذلك، في تعميم صادر عنه، اليوم الخميس، لمديري مديريات الأوقاف في مديريات المملكة. (بترا)

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