إقامة صلاة الغائب في الأردن على شهداء غزة الجمعة

إقامة صلاة الغائب في الأردن على شهداء غزة الجمعة
التاريخ
10/20/2023 4:24:06 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية
الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة، لإقامة صلاة
الغائب غداً، بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المحتلة.
جاء ذلك، في تعميم صادر عنه، اليوم الخميس،
لمديري مديريات الأوقاف في مديريات المملكة. (بترا)
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