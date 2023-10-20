Friday, 20 October 2023 12:04 GMT

حمية الموت.. ابتكار صهيوني للفتك بالغزيين (فيديو)

10/20/2023 4:24:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
فرح عطيات






عمان - كشفت الجمعية العربية لحماية الطبيعة عن أن "الحصار الإسرائيلي والتدمير الممنهج دفع بأطفال غزة إلى استهلاك مياه غير صحية، فيما يعاني 50 % منهم من الأمراض المنقولة بالمياه".
وجاء في بيانات إحصائية أعدتها الجمعية تحت عنوان حقيقة "حمية الموت التي هندسها الاحتلال لتجويع الغزيين منذ 2008" أن "تلك الأمراض تقتل نحو 12 % من الأطفال المرضى".
وبينت الجمعية أن "نسبة كبيرة من الأطفال في غزة يعانون من التقزم والهزال ونقص التغذية الحاد وفقر الدم".
كما أن "47 % من سكان قطاع غزة الذين يبلغ تعدادهم نحو مليوني نسمة هم أطفال لا يعرفون معنى الحياة دون حصار"، وفق البيانات ذاتها.
من ناحية أخرى، "يُقيّد الاحتلال دخول المياه النظيفة إلى قطاع غزة، في الوقت الذي تعتبر فيه 97 % من مياه الشرب في القطاع غير صالحة للشرب بسبب قصف البنى التحتية للمياه، والعقوبات التي تحظر دخول مواد البناء لإعادة تأهيلها".
وأكدت رئيسة الجمعية العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر أن "تصوير مأساة أهل غزة الحالية مع انقطاع الغذاء والماء الصالح للشرب عنهم دون ذكر نحو عقد ونصف من سياسة ممنهجة للتجويع هو ذر للرماد في العيون، وتبرئة للاحتلال".
وتابعت، في تصريحات "للغد": "لنا أن نتخيل المشهد السوريالي لاحتفال العالم باليوم العالمي للأغذية في منتصف الشهر الحالي، في الوقت الذي يجوع فيه الاحتلال أهل غزة لإبادتهم هذه المرة، وإجبار من بقي منهم على قيد الحياة على اللجوء، في هجرة فلسطينية ثالثة نحو مصر".
وأكدت أن "مسألة نقص الغذاء" لا تقتصر على الحرب الأخيرة على القطاع فقط، بل هي تكتيك متأصل منذ نشأة الكيان الصهيوني، فعبر الحصار المحكم والمركز على غزة منذ عام 2007، كان تجويع الفلسطينيين سلاحا فتّاكا أراد الاحتلال منه القضاء على المقاومة".
وأضافت: "نريد أن نفضح ما قام به العدو الصهيوني بداية عام 2008، حين أعد وثيقة لحساب الحد الأدنى من السعرات الحرارية الضرورية للفلسطينيين في غزة لتجنب موتهم الفوري بسبب الجوع".
وبناء على ذلك، وبحسبها "قيدت إسرائيل كمية المواد الغذائية المسموح بدخولها لقطاع غزة، واستمرت في استهداف القطاع الزراعي النباتي والحيواني والسمكي في غزة".
"وعلى الرغم من الكشف الإعلامي عن هذه الوثيقة بعد 4 سنوات إلا أن أحداً لم يتحرك"، كما ذكرت.
أما "تبعات هذا التكتيك بعد 14 عاما فكانت مروعة، ففي 1 كانون الأول (ديسمبر) أصدرت الأمم المتحدة تقريرا جاء فيه: "64.3 % من سكان غزة يصنفون على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي بشكل متوسط أو شديد"، بحسب بيانات الجمعية.
وكما ذكرت بياناتها فإن "البنك الدولي أعرب عن قلقه من سوء الحالة التغذوية للسكان الفلسطينيين في ظل تفشي حالات نقص المغذيات الدقيقة بصورة كبيرة ضمن فئات تكتسب التغذية الجيدة بالنسبة لها أهمية خاصة، مثل الأطفال دون سن الخامسة والحوامل والنساء في مرحلة ما بعد الولادة".
علاوة على ذلك، "يضطر أهل القطاع للتخلص من مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر الأبيض المتوسط لعدم وجود محطات معالجة للمياه" كما أكدت زعيتر.
وحذرت من "الآثار المرعبة على جودة البيئة، إن صح التعبير، التي تحيط بالغزيين وتعمل كطرف آخر في الحصار، إذ تتلوث المياه التي يسترزق منها الصيادون والتي قلصتها أصلاً إسرائيل من 20 ميلا بحريا حسب اتفاقية أوسلو إلى 6 أميال بحرية".
وبذلك "يتركز أكثر من 900 قارب صيد في المساحة الضيقة، مما أدى إلى الصيد الجائر، وبالتالي حصل خلل في النظام البيئي البحري"، بحسبها.
وشددت على أن "الاحتلال لا يريد لغزة أن تعيش خارج نظام المعونات، لذلك يحاصر القطاع الزراعي، ويحظر الاقتراب من المناطق العازلة التي تجهز على 30 % من المساحة الصالحة للزراعة في القطاع على حدوده الشرقية".
وبينت أن "الحرب الزراعية الممنهجة التي تقودها إسرائيل على غزة ولم يكن آخرها الحرب الأخيرة، تقتل المزارعين، وتدمر وتحرق حقول الخضار والأشجار، وتلوث الأراضي الخصبة بشتى الطرق، بما فيها الأسلحة المحرمة دولياً كالفسفور الأبيض".
وذلك الأمر، من وجهة نظرها "سيزيد من رقعة الأراضي غير المستصلحة والقابلة للتصحر، وإضافة أعداد كبيرة من الدواجن والماشية التي تمثل مصدرا أساسيا للغذاء إلى بنك الأهداف الصهيونية".




MENAFN20102023000072011014ID1107275592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث