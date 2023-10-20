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الأطباء تعتزم تجهيز مستشفى ميداني ونقله إلى غزة

10/20/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
حنان بشارات






عمان – في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة عن خروج أربعة مستشفيات من الخدمة وتفجير مستشفى المعمداني وارتفاع أعداد الإصابات بين الغزيين إلى أكثر من 11 ألف إصابة، تعمل نقابة الطباء الأردنيين على تجهيز مستشفى ميداني بكلفة مليوني دينار ونقله إلى غزة بالسرعة الممكنة، وحالما تسمح الظروف بذلك، وفق نقيب الأطباء الدكتور زياد الزعبي.
وقال الزعبي في تصريحات لـ"الغد" إن مجلس النقباء قرر أن تخصص جميع المساعدات التي يتم جمعها للإسناد الطبي.
ولفت إلى أن 400 طبيب من مختلف اختصاصات الجراحة تطوعوا للذهاب إلى غزة لمعالجة الجرحى، إضافة إلى تطوع المئات من الأطباء العامين، غير أن عدم السماح بدخول المساعدات والفرق الطبية يحول حاليا دون ذلك.
وأضاف أن نقابة الأطباء تتواصل مع مختلف المنظمات الدولية واتحاد الأطباء العرب في القاهرة، ونقابة الأطباء المصريين لإدخال المساعدات وشراء ونقل مستشفى ميداني كامل مجهز إلى غزة ليكون في منطقة قريبة من المدينة ليستقبل الجرحى والحالات المرضية.
وبين أن الأطباء سيعملون بالتناوب في المستشفى ليكون رديفا للمستشفى الأردني الميداني التابع للقوات المسلحة الأردنية، مبينا أن الأردن وجه العديد من المناشدات ويتواصل وينسق مع جامعة الدول العربية للسماح بنقل مستشفى ميداني إلى غزة.
وبين أن النقابة راسلت العديد من الشركات العالمية المتخصصة بالمستشفيات الميدانية لشراء ونقل المستشفى الذي سيتم تجهيزه خلال 10 أيام بتكلفة قد تصل الى مليوني دينار، ليتم تشغيله خلال الحرب وبعدها.
وشدد على أن المستشفيات في غزة تحتاج إلى الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة صنوفها، فضلا عن الاختصاصات الطبية الجراحية كاملة، والكوادر التمريضية والخدمات المساندة.
وبين أن التبرعات التي وصلت الى النقابات يمكن التصرف من خلالها فضلا عن فتح الباب لاستقبال المزيد، لاستكمال الاحتياجات الطبية واللوجستية.
وأشار إلى أن جزءا من المستلزمات والاحتياجات يمكن شراؤها من جمهورية مصر العربية، من أدوية ومحاليل وغيرها، لكن المهم العمل على إدخالها، إضافة الى المساعدات الغذائية.
وأشار الزعبي إلى أن النقابة ما تزال بانتظار الردود الرسمية والعربية لتنظيم حملاتها الرامية إلى دعم الأشقاء في غزة وإسنادهم طبيا، بعد أن أصبحت الحاجة ملحّة إلى ذلك.
وبين أن هناك نقصا حادا في أدوية التخدير والأدوات المستخدمة في العمليات الجراحية، مثل شرائح تثبيت العظام والعمود الفقري، لافتا إلى أن غالبية الإصابات التي تصل إلى المستشفيات تحتاج إلى تدخل جراحي خاص في جراحة العظام والأعصاب التي تتطلب تثبيتا.
وكانت أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود، وحذرت من أن "القادم أسوأ" جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف.
كما جددت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، مناشدة عاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم لمستشفيات قطاع غزة.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه الزعبي أن نحو 20 طبيا أردنيا غادروا إلى جمهورية مصر العربية منذ أيام في حملة "أميال وابتسامات"، وينتظرون السماح بإدخال المساعدات الطبية والأطباء إلى القطاع للعمل في مستشفياته.
بدوره، قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة في تصريحات صحفية، إن "الطواقم الصحية تعمل منذ 11 يوما ولم تغادر مواقعها رغم الاستهداف ووقوع ضحايا في صفوفها".
وأضاف القدرة أن "المستشفيات بدأت تفقد قدراتها السريرية والدوائية والوقود، والقادم أسوأ".
وناشد كافة الجهات للإسراع بإدخال الإمدادات الطبية للمستشفيات قبل فوات الأوان" مضيفاً: "نحن أمام مسؤولية أخلاقية وإنسانية لمداواة الجرحى والمرضى تحت كل الظروف".
وبالتزامن، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية إن "كارثة إنسانية وصحية يتعرض لها قطاع غزة" جراء القصف الإسرائيلي المكثف على الأحياء السكنية.
وأضافت: "نجدّد مناشداتنا العاجلة لكل دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية والصحية بضرورة إدخال الدعم الصحي والفوري لمستشفيات قطاع غزة".
بدوره، وجّه الهلال الأحمر الفلسطيني مناشدة عاجلة لـ"منع كارثة إنسانية".

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