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الخيرية الهاشمية: طائرة مساعدات ثانية للأشقاء في غزة تنطلق اليوم

10/20/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
عبدالله الربيحات






عمان - مع توارد الأنباء عن فتح معبر رفح اليوم لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة، تعتزم الهيئة الخيرية الهاشمية إرسال طائرة ثانية محملة بالمساعدات اليوم.
وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي إن الهيئة تلقت حتى الآن كميات كبيرة من المساعدات أغلبها مواد عينية تشمل أدوية ومواد غذائية وإغاثة.
وحول حجم المساعدات العينية والمادية بين شبلي أنه يتم حاليا فرزها، وأن التبرع ما يزال مستمرا.
يذكر أنه تم نهاية الأسبوع الماضي تسيير أولى طائرات المساعدات الإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، وبين حينها الشبلي أنه ومنذ صدور التوجيهات الملكية السامية، بدأت الهيئة باتخاذ الإجراءات لتجهيز طلائع الإمدادات الطبية العاجلة إلى قطاع غزة، وتأمين المستشفيات والجهات العاملة في هذا المجال بمواد طبية وأدوية للوقوف بجانب الأهل في غزة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية، وسلاح الجو والشركاء من القطاع الطبي.
وبين أن المساعدات تضمنت أدوية وإسعافات بناء على الحالات والإصابات التي جرى التبليغ عنها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في القطاع.
وحول إرسال طائرة أخرى، أكد الشبلي أن هذا الأمر سيتم بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية والمصرية الرسمية.
وجاءت هذه المساعدات تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والقوات المسلحة الأردنية.
وكانت الهيئة فتحت باب استقبال التبرعات النقدية من خلال حسابها البنكي في بنك الاتحاد رقم JO32 UBSI 1030 0000 4010 1659 9151 06 أو من خلال المحافظ الإلكترونية أو من خلال كليك JHCOGAZA إضافة إلى إي فواتيركم، فضلا عن موقع الهيئة الإلكتروني.
يأتي ذلك في الوقت الذي كانت أطلقت فيه عدة نقابات ومستشفيات وجمعيات وشركات وغرف تجارة ومؤسسات مجتمع مدني إضافة إلى أفراد، حملة لجمع التبرعات لصالح دعم صمود أهلنا في قطاع غزة تحت عنوان "غزة معا ننصرها".
كما أعلنت تكية أم علي بداية الأسبوع الحالي إطلاق حملة "لأجلكِ يا غزة" دعما ومساندة لأهلنا في القطاع، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بهدف جمع التبرعات لتوفير طرود غذائية طارئة لتأمين الاحتياجات الغذائية للأسر المنكوبة للتخفيف من معاناتهم.
وتحتوي الطرود الغذائية الطارئة على مواد غذائية جاهزة للأكل ولا تتطلب الطهي، مثل علب التونا، والبسكويت، والمربى، والحلاوة، والحمص المطحون، ما يمثل حلا فوريا لتلبية الاحتياجات التغذوية للأسر المنكوبة.
وتم اختيار هذه المواد الغذائية للتسهيل على الأسر المنكوبة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، وتبلغ قيمة الطرد الغذائي الواحد 25 دينارا أردنيا، حيث يلبي كل طرد الاحتياجات التغذوية لأسرة مكونة من شخصين لمدة 14 يوما أو أسرة مكونة من أربعة أشخاص لمدة 7 أيام.
وباشرت تكية أم علي عملية تعبئة وتجهيز الطرود الغذائية الطارئة داخل مستودعات تكية أم علي في منطقة خريبة السوق، وذلك بمشاركة عدد كبير من المتطوعين، استعدادا لإيصال الطرود، حيث سيتم إطلاق أولى قوافل المساعدات بالتزامن مع صدور قرار فتح المعبر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، ليتم إيصال الطرود بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للأسر المنكوبة في قطاع غزة.
وبدأت تكية أم علي باستقبال التبرعات النقدية للحملة، عن طريق الاتصال على الرقم 064900900 أو التبرع عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال تطبيق الهاتف الذكي الخاص بتكية أم علي عن طريق البحث عن TUA أو زيارة مواقع تكية أم علي في المراكز التجارية أو من خلال خدمة CliQ ( TUAGAZA ) أو خدمة اي-فواتيركم، أو عن طريق الحصالات المنتشرة في المراكز التجارية، بالإضافة إلى التبرع عن طريق عدد من التطبيقات والمحافظ الإلكترونية.

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