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الصفدي: قرار وقف الحرب عند إسرائيل وليس الأردن

10/20/2023 4:24:03 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
زايد الدخيل






عمان- قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إنه لا يرى أن إعلان حرب من جهه الأردن، سيوقف الحرب على غزة، مؤكدا أن إسرائيل هي من عليها إعلان وقف الحرب.
وأكد في مؤتمر صحفي مشترك عقده امس، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، أن الأردن يبذل ما يفوق طاقته في سبيل إنهاء الحرب الجارية.
وقال الصفدي، إن قرار وقف الحرب عند إسرائيل وليس الأردن، ولا أرى أن إعلان حرب من جهة الأردن، سبيل إلى وقف الحرب، هل من مصلحة الأردن أو فلسطين أو العرب، أن ندخل في حرب مع إسرائيل؟ هل توسعة رقعة الحرب يخدم الفلسطينيين؟
وأضاف“علينا مصارحة الشعب الأردني، ولن نبيعه أي شعارات أو أوهام، فلنا في التاريخ شهداء روت دماؤهم أرض فلسطين”، معربا عن أمله في أن تكون الحرب على غزة هي الأخيرة.
وأكد الصفدي، العمل مع ألمانيا بتنسيق كبير لإنهاء الحرب على غزة، ومنع توسعها وإنقاذ الأبرياء،“لأن الحرب لن تمهد لمستقبل أفضل، لكنها تدفع باتجاه مزيد من التوتر والعنف في المنطقة”، مشددا“نريد للحرب على غزة أن تتوقف فورا”.
وقال إن أولويتنا إدخال المساعدات بشكل فوري إلى غزة، ومنع إدخالها جريمة حرب، وحرمان الأبرياء من الغذاء والماء وحرمان المرضى من الدواء، جريمة حرب.
وقال الصفدي، إن مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى الميداني الأردني في غزة يكفي لمدة أسبوع واحد فقط، مؤكدا العمل على إمداد المستشفى بما يلزمه من مساعدات.
وأضاف“هدفنا مشترك، وهو إنهاء الحرب على غزة، وهي الأولوية الأولى، وأن الأولوية الثانية هي إيصال المساعدات لغزة، التي هي بحاجة لجهود منظمات دولية لتنسيق وصولها”.
وتابع الصفدي،“موقفنا الثابت في الوصول للهدف، وهو تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، وأنه لا أمن وسلام ولا استقرار في المنطقة، إلا بالسلام الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني”، مؤكدا أنه لا فرق بين ضحية وضحية بحسب الجنسية والديانة، كما أن العنف لا يبرر العنف والقتل لا يبرر القتل.
وأضاف،“نسعى لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ولا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية.. ولا أمن ولا استقرار وسلام في المنطقة دون حصول الجميع عليها”.
وقال إن“الوضع في غزة لا يبدو أنه مقبل على إنهاء التصعيد.. ونقوم بكل ما نستطيعه لوقف الحرب وتوسعها لكن القرار ليس عندنا، ويجب أن يكون ذلك هدفا للمجتمع الدولي كاملا”.
وتابع الصفدي“يجب الإبقاء على بصيص الأمل، ومعالجة أسباب الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين”، مبينا أن الكارثة الناجمة عن الحرب ستكون لها تبعات خطيرة وطويلة.
وأكد أن الأردن كان قد أرسل طائرة مساعدات إغاثية إلى مصر لإيصالها للأهل في قطاع غزة، كما سيرسل طائرة جديدة اليوم، مضيفا“جهزنا مساعدات إضافية لإرسالها حال فتح معبر رفح والسماح بإدخالها”.
وشدد الصفدي على أنه يجب أن يكون إدخال المساعدات إلى غزة بشكل مستمر.
وقال“نرفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، وأي خطوة في هذا الاتجاه ستؤدي إلى حرب جديدة في المنطقة، والأردن لن يسمح بتهجير الأزمة التي صنعتها إسرائيل إلى الأردن”.
وحول مستقبل معاهدة السلام مع الاحتلال الإسرائيلي إذا استمرت الحرب بالتوسع ونفذ الاجتياح البري لقطاع غزة، قال الصفدي إن الأردن سيتصدى بكل الطرق لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين، مضيفا“قلتها سابقا إن التهجير إعلان حرب حقيقية”.
وأضاف“أي محاولة لتهجير الفلسطينيين في إطار تغيير الجغرافيا او الديموغرافيا سنتصدى له”، مبينا أن الفلسطينيين لا يريدون الأردن وطنا بديلا عن وطنهم، وكذلك الأردنيون.
وتابع“اليوم نشهد مزيدا من الصراع والقتل والدمار، وهذه حالة مرفوضة على جميع المستويات (سياسية، إنسانية، أخلاقية، قانونية)، اذ ان أولويتنا هي وقف الحرب فورا، وإذا ما استعرضنا الأرقام نجد أن 3785 فلسطينيا قتلوا في هذه الحرب، بينهم 853 طفلا، و12 ألف مصاب فلسطيني، و12 صحفيا قتلوا في غزة، وأكثر من مليون شخص جرى تهجيرهم. بالمقابل جرى قتل 1400 إسرائيلي، موضحا أن الحرب لا تولد غير الموت والبؤس واليأس والفقر.
وقال الصفدي، إن الأمور لا يبدو أنها ذاهبة باتجاه التهدئة، برغم كل ما نقوم به من جهود مع كل المجتمع الدولي، والحرب سيكون لها تبعات كبيرة، وأن العنف لا يبرر العنف، وكل يوم يمضي تزداد صعوبة تحقيق الأمن والاستقرار.
وأكد الصفدي أنه لا يمكن القفز فوق القضية الفلسطينية، ولا أمن ولا استقرار في المنطقة دون حل القضية الفلسطينية، نريد الأمن لكل شعوب المنطقة.
وقال،“مصممون على أن نمضي معا لإنهاء هذه الكارثة، وحماية المنطقة من الخطر الحقيقي بتوسع الحرب، وقف الحرب يجب أن يكون هدفا تتكاتف من أجله كل الجهود الدولية”.
واضاف الصفدي“نخشى الأسوأ، وكل المؤشرات أن الأسوأ قادم. ثمة بصيص أمل هو بداية اتفاق على تسيير قوافل مساعدات عبر معبر رفح إلى غزة، ونأمل أن لا يكون ذلك ليوم أو يومين”.
وقال الصفدي،“نحتاج إلى تعريف الدفاع عن النفس، هل قتل 4 آلاف فلسطيني، وتدمير 98 ألف بيت، هو دفاع عن النفس؟ وهل قتل الفلسطينيين سيعيد الاسرائيليين الذين قتلوا. كان هناك صدمة مما حدث على المجتمع الإسرائيلي، لكن هناك صدمة أكبر مما يقع على المجتمع الفلسطيني. هل مستقبل المنطقة تحكمه المشاعر، أم علينا أن نقول كفى قتلا ولنبني مستقبل أفضل؟”.
وشدد الصفدي، أنه يجب أن تكون القيم الإنسانية واحدة، والقانون الدولي ساريا على الجميع. المواطنون العرب جميعا يسألون؛ لماذا منع الغذاء والدواء عن الأوكرانيين جريمة حرب، ومنع الغذاء والدواء عن الفلسطينيين ليس جريمة حرب؟.
ووجه الصفدي حديثه للصحفيين الأردنيين، وقال“لا يتوقع من الأردن وحده أن ينهي هذه الحرب، نحن نقوم بكل جهد نستطيعه، لكننا لا نملك قرار الحرب، وعلينا أن نحافظ على الأردن قويا ومستقلا”.
واوضح، أن خياراتنا أن نعمل بكل الوسائل السلمية الدبلوماسية، لأن توسعة الحرب سيكون أثرها أكثر دمارا على الفلسطينيين والمنطقة، وأقول لمن يريد أن نذهب إلى حرب مع إسرائيل، هل الأردن سيكون قادرا على أن ينهي هذه الحرب إذا دخل حربا الآن، وفق الموازين التي يعرفها الجميع؟.
واكد الصفدي ان اللحظة الآن تتطلب منا مواقف وعمل، وأسهل شيء أن أعطيكم شعارات، لكن الشعارات لن تحل الصراع ولن تحمي الفلسطينيين. صحيح أن هذا الكلام، لا يخاطب العواطف، لكن الواجب يفرض أن نكون صريحين، ولكم منا أن نقدم كل طاقتنا، وهذا موقف وتاريخ الأردن، وعندما كان الزمن زمن حرب، شهداء الأردن على كل بقعة من ثرى فلسطين، دماء شهدائنا روت كل ثرى فلسطين.
من جهتها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إن بلادها قررت رفع المساعدات الإنسانية التي تقدمها لأهالي القطاع بقيمة 50 مليون يورو.
وأضافت“أعلم مدى صعوبة الوضع بالنسبة للناس في بلدكم، هذا الكابوس في الجوار لكم ولنا يأتي في وقت صعب من الأصل، حيث أن بلدكم يواجه أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الأحداث الروسية الأوكرانية.. أسعار الغذاء والتضخم قد ارتفعت”.
وتابعت بيربوك،“أن الإسرائيليين والفلسطينيين، يجب أن يعيشوا جنبا إلى جنب، ولن يكون ذلك إلا بحل الدولتين عن طريق التفاوض. اليوم يدور الحديث حول تخفيف الوضع الكارثي في القطاع”.
ولفتت إلى أن بلادها تشترك مع الأردن لتخفيف الوضع الكارثي في القطاع، وهنالك عجز في الأمور كافة، من غذاء ومعدات طبية وماء، فمئات الآلاف فقدوا منازلهم ويبحثون عن الملاذ الأمان.
وأوضحت“احدى الفتيات الفلسطينيات (14 عاما) التي تقيم في الأردن، قالت لي إنها تريد أن تصبح مدعية عامة، هذه أمنيتها وتبحث من أجل ذلك، ولكنها تتشارك مع زميلاتها الحزن على الأقرباء الذين فقدوا في القطاع”.
وأعربت عن حزنها بأن بعض الأمهات في القطاع، تمنح الأبناء مياها مالحة لعدم وجود مياه صالحة للشرب،“وهنا قلبي يعتصر من الألم”.
وقالت إن بلادها عملت الكثير في الآونة الأخيرة لتأمين مياه الشرب في القطاع،“والخبر الجيد، أننا حققنا بعضا من المحاولات، لكن الأمر لم يعد بالمستوى المطلوب ويلبي الطموحات والاحتياجات”.
ونوهت إلى أن الحكومة الألمانية، قررت رفع المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع بقدر 50 مليون يورو، لدعم المنظمات العالمية مثل“الأونروا” وبرنامج الأغذية.
وأشارت بيربوك إلى أن رسالة بلادها واضحة بأنهم لا يتركوا الأمهات والأبرياء وحدهم، ونحن كل من يساند الإنسانية، فضلا عن أن الأردن وفرت 5 ملايين دولار، بالرغم من الإمكانيات المحدودة.
وناشدت دول الخليج بتوفير المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع، وأن تحذو حذو الأردن في هذا الملف؛ لكي أن تصل تلك المساعدات إلى المدنيين والأبرياء.
وحول طلب ألمانيا من مواطنيها في لبنان المغادرة، وإذا ما كان ذلك يعني ان الحرب ستتطور، قالت الوزيرة الألمانية، إن في لبنان 1000 ألماني، ومع تطور الوضع فسيكون من الصعب إجلاؤهم مرة واحدة، لذلك طلبنا منهم مغادرة لبنان فورا.
إلى ذلك، استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا، في اجتماع استعرض التطورات الخطيرة في غزة، والجهود المبذولة لوقف الحرب، وضمان الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإيصال المساعدات الغذائية والدوائية إلى القطاع.
وأكد الصفدي، ضرورة وقف الحرب المستعرة على غزة، وحشد الجهود الدولية لإطلاق تحرك دولي فوري وفاعل يستهدف وقف الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيون في القطاع.
وشدد على ضرورة العمل من أجل إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام الدائم والعادل والشامل على أساس حل الدولتين، والذي يتيح للفلسطينيين إقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.
من جانبه، ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وكان الصفدي تابع أول من أمس اتصالاته الإقليمية والدولية المستهدفة بلورة جهد دولي لوقف الحرب على غزة، والتحذير من خطورة استمرارها، وكارثية المأساة الإنسانية التي توقعها على المواطنين الأبرياء.
وبحث الصفدي في اتصالين هاتفيين مع وزيرة خارجية هولندا هانكي برونز سلوت، ووزيرة خارجية رومانيا لومنيتسا أودوبيسكو، الجهود المبذولة لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية للغزيين، الذين يعانون نقص الإمدادات الغذائية والدوائية إضافة إلى جحيم الحرب التي دمرت البنية التحتية والطبية.
وتلقى الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، جرى خلاله بحث الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وخطر توسع الحرب.
وأكد الصفدي أن كل الجهود يجب أن تنصب على وقف الحرب وحماية المدنيين، مشددا على خطر توسعها على أمن المنطقة برمتها.

MENAFN20102023000072011014ID1107275589

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