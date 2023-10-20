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مشعل: سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر".

وأكد، في حوار خاص مع قناة "العربية" أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، مشدداً بالقول: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين"، مشيراً بالقول: "معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين.

وقال خالد مشعل إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى"، مؤكداً بالقول: "إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم". وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".

وأضاف خالد مشعل أن "حسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق"، مشيراً إلى أنه "لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع"، ومؤكداً أنه "لا يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي".

وبشأن دخول المساعدات للقطاع، قال مشعل إن حماس لا تقبل أن تحصر المساعدات لأهالي جنوب القطاع.

وأشار إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مشدداً بالقول: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب"، ومشيراً إلى أن "حزب الله وإيران قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".

وشدد بالقول إن "حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي".

وعن الدعوات الإسرائيلية التي تطالب بخروج أهالي غزة إلى مصر، قال مشعل: "نرفض الرحيل عن غزة .. تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن".

وقال رئيس حركة حماس بالخارج إن "عمليتنا في إسرائيل هجومية ضمن حرب دفاعية طويلة".

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