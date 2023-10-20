مشعل: سنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لديهم

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال رئيس حركة حماس بالخارج خالد مشعل، الخميس، إن الهجوم على إسرائيل كان مغامرة مدروسة، في إشارة إلى هجوم كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة حماس- المباغت على إسرائيل، مضيفا بالقول: "نعرف جيدا تبعات عمليتنا يوم 7 أكتوبر".
وأكد، في حوار خاص مع قناة "العربية" أن تفاصيل أرقام الأسرى موجودة فقط عند كتائب القسام، مشدداً بالقول: "لدينا أسرى من الجنود الإسرائيليين ما يكفي للتفاوض على معتقلينا.. وأبلغنا بعض الدول باستعدادنا لتسليم الأسرى المدنيين"، مشيراً بالقول: "معنيون فقط بالأسرى العسكريين الإسرائيليين.
وقال خالد مشعل إن حكومة نتنياهو وضعت أجندة لتهويد الأقصى"، مؤكداً بالقول: "إسرائيل تقتلنا قاومنا أم لم نقاوم". وسنقايض الأسرى الإسرائيليين لدينا بكل أسرانا لدى إسرائيل".
وأضاف
خالد مشعل أن "حسابات عمليتنا ضد إسرائيل كانت في إطار ضيق"، مشيراً إلى
أنه "لتحقيق عنصر المفاجأة بعمليتنا لم يعرف بها الجميع"، ومؤكداً أنه "لا
يمكن الوصول للأسرى الأجانب تحت القصف الإسرائيلي".
وبشأن دخول المساعدات للقطاع، قال مشعل إن حماس لا تقبل أن تحصر المساعدات لأهالي جنوب القطاع.
وأشار
إلى أن "الموقف العربي تجاه الوضع الحالي جيد ونطلب المزيد"، مشدداً
بالقول: "نحن لا ندعو الشعوب إلى الحروب"، ومشيراً إلى أن "حزب الله وإيران
قدموا لنا السلاح والدعم ونطلب المزيد".
وشدد بالقول إن "حماس والفصائل الفلسطينية لا تستهدف المدنيين، لكن إسرائيل تستهدف المدنيين بشكل عشوائي".
وعن
الدعوات الإسرائيلية التي تطالب بخروج أهالي غزة إلى مصر، قال مشعل: "نرفض
الرحيل عن غزة .. تهجير أهالي غزة إذا وقع سيضر مصر والأردن".
وقال رئيس حركة حماس بالخارج إن "عمليتنا في إسرائيل هجومية ضمن حرب دفاعية طويلة".
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