شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لكنيسة الروم بغزة

شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لكنيسة الروم بغزة
التاريخ
10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ثلاثة مواطنين، بالإضافة إلى عدة
إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس، وسط قطاع غزة،
جراء غارات إسرائيلية على القطاع.
وأضافت الداخلية، أن مبنى تابعاً لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة انهار جراء الغارات. - وكالات
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