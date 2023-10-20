شهداء وجرحى إثر قصف الاحتلال لكنيسة الروم بغزة

أعلنت وزارة الداخلية في غزة استشهاد ثلاثة مواطنين، بالإضافة إلى عدة

إصابات بين نازحين كانوا يحتمون بكنيسة الروم الأرثوذكس، وسط قطاع غزة،

جراء غارات إسرائيلية على القطاع.



وأضافت الداخلية، أن مبنى تابعاً لكنيسة الروم الأرثوذكس وسط مدينة غزة انهار جراء الغارات. - وكالات