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خطة كوهين: تقليص مساحة غزة وتهجير وضم أرض فلسطين بالكامل

10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
نادية سعد الدين






عمان- يستمر نزيف الدم الفلسطيني الدامي في قطاع غزة بكثافة القصف العدواني الإسرائيلي، وسط ترقب دخول أول دفعة من المساعدات الإنسانية، اليوم، بعد ثلاثة عشر يوماً من نداءات الاستغاثة التي عجز المجتمع الدولي عن الاستجابة إليها، مثلما فشل في لجم مجازر الاحتلال وجرائمه المتواصلة بحق السكان المدنيين العُزل.
وعلى وقع جهود دبلوماسية حثيثة بالمنطقة لوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة، تتوالى مخططات الاحتلال التي كشف عنها أمس وزير الخارجية الإسرائيلي، "إيلي كوهين"، بتقليص مساحة غزة، وذلك بعدما أعاق الموقف الأردني المصري الصلب خطة تهجير الفلسطينيين بالقطاع إلى سيناء كمقدمة لتهجير الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى الأردن، وهو مخطط إسرائيلي خطير مرفوض من البلدين.
ويفتح مخطط الاحتلال الذي كشف عنه "كوهين" أمام احتمالات من شأنها أن تجر المنطقة إلى شفير الكارثة؛ بما يهدف إلى تقليص رقعة قطاع غزة وضم فلسطين بالكامل للكيان المُحتل، وذلك من خلال إنشاء منطقة آمنة عازلة في شمال القطاع وحشر الفلسطينيين بالقطاع ضمن منطقة صغيرة وسطى لاستمرار الضغط على مصر لأجل إنقاذهم، وإما احتلال القطاع بالكامل.
أما هدف الاحتلال المُعلن من وراء استباحة الدم الفلسطيني في القطاع المحاصر من أجل القضاء على حركة "حماس" كما يزعم، ما هو إلا ذريعة من أجل قتل الفلسطينيين وتهجير من ينجو منهم قسراً وتفريغ غزة من سكانها في إطار سياسة "التطهير العرقي"، تمهيداً لمشروعه الصهيوني الأشمل الذي تدفع الجماعات اليمينية المتطرفة لتنفيذه باحتلال كامل فلسطين وضمها للكيان الإسرائيلي المُحتل.
في غضون ذلك؛ من المرتقب دخول نحو 20 شاحنة تحمل مساعدات إنسانية لقطاع غزة، اليوم الجمعة، وفق اتفاق أميركي مصري أعلن عنه الرئيس الأميركي "جو بايدن"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة المصرية.
يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال "بنيامين نتنياهو"، أنه سيسمح بدخول مقيد لمواد إنسانية من خلال مصر إلى غزة.
وقال مكتب نتنياهو في تصريح مكتوب، إنه "بناءً على طلب الرئيس بايدن، فإن إسرائيل لن تحبط تقديم معونات إنسانية من مصر عبر معبر رفح، ما دامت هذه المعونات تحتوي على المواد الغذائية والمياه والأدوية للسكان المدنيين الموجودين في جنوب قطاع غزة، أو الذين يتحركون إلى هناك، وما دامت لا تصل هذه الإمدادات إلى أيدي حماس"، وفق مزاعمه.
وأعلن مكتب المتطرف "نتنياهو" أنه بادر بهذه الخطوات، "في ضوء الدعم الأميركي الواسع النطاق والحيوي للجهود الحربية الإسرائيلية، وبناءً على طلب الرئيس بايدن تقديم مساعدات إنسانية أساسية".
من جانبها، دعت حركة "حماس"، أمس، "المجتمع الدولي، وعلى رأسه مجلس الأمن، إلى القيام بمسؤوليته في وقف عدوان الاحتلال الهمجي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والذي يتعرض لجرائم حرب وإبادة جماعية".
وثمنت "حماس" امتناع روسيا عن التصويت على مسودة القرار البرازيلي في مجلس الأمن الدولي، ودعوتها لوقف النار ووقف استهداف المدنيين.
وقالت الحركة إنها "تثمن الموقف الروسي الذي حرص على أن يشمل القرار الأممي دعوة واضحة وصريحة لوقف إطلاق نار شامل وفوري، وكذلك وقف الهجمات العشوائية على المدنيين في غزة".
من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، حرب الاحتلال المدمرة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي تخلف المزيد من الشهداء والجرحى بمن فيهم الأطفال والنساء، وشطبت مئات الأسر والعائلات الفلسطينية من السجل المدني، وسوت مناطق سكنية بأكملها في الأرض، وتعمق جرائم التهجير للفلسطينيين بحثاً عن أي أماكن آمنة غير موجودة في قطاع غزة.
وقالت "الخارجية الفلسطينية" إن إطالة أمد الحرب كما تروج لها حكومة الاحتلال تعني إعطاءها المزيد من الوقت لإبادة قطاع غزة بمن فيه وتدميره بالكامل، وإخلائه من سكانه، وضم الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وتعميق حلقات نظام الفصل العنصري (الابرتهايد) في فلسطين المحتلة، مما يهدد بتفجير المنطقة.
وطالبت "المجتمع الدولي بصحوة ضمير وإجبار الاحتلال على وقف الحرب وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكف يد الاحتلال والمستوطنين عن الضفة الغربية المحتلة".
ودعت إلى "الشروع في ترتيبات عقد مؤتمر دولي متعدد الأطراف يجبر الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، كمدخل استراتيجي لا يمكن تجاوزه لتحقيق أمن واستقرار المنطقة".
ميدانياً؛ يواصل الاحتلال قصف قطاع غزة بكثافة، والذي استهدف الأبنية السكنية والمدارس وضرب البنية التحتية، مما أدى لارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 3500 شهيد وزهاء 13 ألف جريح، في ظل نقص حاد بالأدوية في القطاع ومشكلة كبيرة في الوصول إلى المستشفيات، وانقطاع المياه وتدهور منظومة الصرف الصحي يزيدان مخاطر تفشي الأمراض السارية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
ودمرت طائرات الاحتلال العدوانية أربعة أبراج سكنية في مدينة الزهراء، وسط قطاع غزة، ودمرتهما بشكل كامل، لتضاف إلى أضرار المباني السكنية التي بلغت نحو 4 و821 مبنى سكنياً هدمها الاحتلال كلياً، تضم (12,845 ألف) وحدة سكنية، فيما تضررت نحو 21 ألف وحدة سكنية بشكل جزئي منها (9,055) وحدة سكنية غير صالحة للسكن، وفق مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة.
وأدى قصف الاحتلال الكثيف والمتواصل؛ إلى خروج ثلاثة مستشفيات عن الخدمة كلياً وتضرر 25 جزئياً في قطاع غزة، كما نفد المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في بعض المشافي، في ظل نقص الكوادر واللوازم الطبية اللازمة لعلاج الجرحى والمرضى، وفق "الصحة الفلسطينية".
وكانت وزارة الصحة قد حذرت في وقت سابق من انهيار القطاع الصحي في غزة مع استمرار الحرب ووقوع مزيد من الشهداء والجرحى، مطالبة العالم بالعمل الجاد والسريع لوقف الحرب.
في حين تواصلت تحذيرات المنظمات الإنسانية والدولية من خطورة الوضع في قطاع غزة، فمن جانبها، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إن الوضع في غزة بات "حرجاً جداً"، مناشدة السماح بإدخال أدوية ومواد إغاثية والسماح لفرقها بالعمل هناك.
في حين قالت المديرة الإقليمية لبرنامج الأغذية العالمي، كورين فلايش، إن مخزون البرنامج من الأغذية في غزة بدأ ينفد وإنه عاجز الآن عن إدخال مزيد من الغذاء للقطاع.
وأضافت "لدينا إمدادات تكفي لإطعام 1.3 مليون شخص مكدسة على الحدود ونحتاج لممرات آمنة لإدخالها".
وبالمثل؛ حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، من تعرض الفلسطينيين لـ"خطر جسيم للتطهير العرقي الجماعي".
وقالت المقررة الأممية، إن "هناك خطراً جسيماً، بأن ما نشهده قد يكون تكراراً لنكبة عام 1948، ونكسة عام 1967، ولكن على نطاق أوسع، بما يتعين على المجتمع الدولي فعل كل شيء لمنع حدوث ذلك مرة أخرى".

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