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حتى المذبحة التي نفذتها حماس لا تبرر كل شيء.. كفى!

10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



هآرتس
بقلم: جدعون ليفي
19/10/2023
حمام الدماء هذا يجب وقفه على الفور. فهو لا يؤدي الى أي مكان جيد. المذبحة يمكن الرد عليها بمذبحة. ولكن حتى مذبحة فظيعة مثل التي نفذت في جنوب البلاد لا يمكن أن تبرر في أعقابها كل شيء من دون قيود. مذبحة فظيعة يمكن ربما أن تبرر حتى مذبحة فظيعة أخرى، إذا كان لها هدف، باستثناء العقاب والثأر. وإذا كان الهدف مشروعا وقابلا للتحقق.
هذا ليس الوضع في الحرب في غزة، التي لا يوجد لها هدف واضح. وفي الواقع لا يوجد لديها أي إجابة عن سؤال ماذا سيحدث في اليوم التالي لها؟. ولكن حتى لو كان يوجد هدف واضح، أيضا عندها يجب أن تكون هناك حدود للدمار. حمام الدماء الذي يتم تنفيذه الآن في غزة، والذي هو فقط في البداية، يدل على أنه لا توجد حدود. إزاء هذا ليس بالإمكان الشعور، وهذا لا يمكن تبريره.
أمام الصور الفظيعة من المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، مئات الجثث بجانب بعضها بعضا والتي كثير منها هي لأطفال ممزقين وأعضاؤهم مبتورة، لا يمكن الصمت، بالضبط مثلما لم يكن بالإمكان الصمت على صور الموت والدمار لدينا. المئات من اللاجئين البائسين قتلوا بعد أن حاولوا إيجاد مكان لجوء لأنفسهم تحت قبة السماء قرب المستشفى، معتقدين بالخطأ أن هذا المكان سيكون آمنا في هذه الحرب الملعونة.
إسرائيل تحركها الآن صورة المشاعر المبررة والطبيعية وتشجعها رياح تعاطف العالم. وسرعان ما ستتبدل هذه الرياح بالمطالبة بوقف إطلاق النار إزاء كوارث الحرب. مأساة المستشفى غيرت المزاج في أوساط عدد من أعضاء جوقة المشجعين الكبيرة لإسرائيل.
أيضا قبل الكارثة هددت التقارير من غزة، التي هي في معظمها لا تعرض على الإسرائيليين، بهز العالم ضد استمرار الحرب. حوالي ألف طفل قتيل حتى قبل أن يتم إحصاء الأطفال الموتى في المستشفى.
هذا عدد لا يمكن تجاهله، ولا توجد أي طريقة لتبريره. حصار مطلق على مليوني إنسان وإخلاء مليون شخص من بيوتهم في يوم، أيضا هذا واقع غير مقبول بأي شكل من الأشكال.
لقد زرت هذا الأسبوع كيبوتس بئيري المدمر، والكلام انقطع؛ صور صعبة كهذه لم أرها في حياتي. لا يمكن المرور عليها مر الكرام من دون محاسبة جميع المذنبين. لا توجد دولة كانت ستضبط نفسها. ولكن بين ضبط النفس وسفك الدماء الجماعي، عديم الجدوى والهدف، فإن الفرق كبير.
الصور من غزة تفطر القلب. يجب أن تفطر كل قلب. قوافل لامتناهية من سيارات الإسعاف والآباء الخائفين الذين يحملون أولادهم المصابين، الآباء الذين يبكون فوق جثامين أولادهم الموجودة على الأرض في المستشفى في ظل عدم وجود أسرة -شاهدت خمسة أطفال مصابين على نفس السرير، ومصابين يئنون من دون علاج.
قتل آلاف الأشخاص وتحويل عشرات الآلاف الى معوقين يعوزهم كل شيء، لن يحقق أي مصلحة لإسرائيل، حتى لو تركنا جانبا قضية الأخلاق والقانون. هنا ستنمو الكراهية والثأر، التي لم يخلقها الشيطان بعد، مع وجود حماس ومن دونها. في الوقت الذي يقتل فيه الأطفال في غزة فإنهم في إسرائيل يحتجون على "المراوحة في المكان".
المشاعر الإسرائيلية تريد الدخول البري والقضاء على حماس. هذا طلب محق، لكن مشكوك فيه أن يكون واقعيا. في كل الحالات هذا الطلب لا يمكن أن يكون طلبا قابلا للتحقق بأي ثمن، حتى بثمن تدمير غزة.

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