سفينة حربية أميركية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
اعترضت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن وكانت متجهة شمالا، حسبما أعلن البنتاغون الخميس.
وأشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن الحوثيون في اليمن أطلقوا صواريخ ومسيرات شمالا، قد تكون باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها.
وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر: "لا زلنا نحلل المعلومات التي وصلتنا، ولا نستطيع التأكيد بشكل قاطع، الأهداف التي استهدفتها تلك الصواريخ، ولكننا نعتقد أنها استهدفت مواقع في إسرائيل".
وأعلن رايدر أن المدمرة الأمريكية "كارني" كانت في البحر الأحمر واعترضت الصواريخ الثلاثة.
وليس من المؤكد حتى اللحظة ما إذا كانت الصواريخ استهدفت إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي لمحطة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الصواريخ كانت تستهدف السفينة الأميركية.
من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، إنه على الأرجح أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن واعترضتها السفينة البحرية الأميركية كانت تستهدف إسرائيل.
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