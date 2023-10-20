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سفينة حربية أميركية تعترض صواريخ أطلقها الحوثيون

10/20/2023 4:23:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



اعترضت سفينة حربية تابعة للبحرية الأميركية ثلاثة صواريخ أطلقت من اليمن وكانت متجهة شمالا، حسبما أعلن البنتاغون الخميس.

وأشارت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إلى أن الحوثيون في اليمن أطلقوا صواريخ ومسيرات شمالا، قد تكون باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضها.

وقال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال باتريك رايدر: "لا زلنا نحلل المعلومات التي وصلتنا، ولا نستطيع التأكيد بشكل قاطع، الأهداف التي استهدفتها تلك الصواريخ، ولكننا نعتقد أنها استهدفت مواقع في إسرائيل".

وأعلن رايدر أن المدمرة الأمريكية "كارني" كانت في البحر الأحمر واعترضت الصواريخ الثلاثة.

وليس من المؤكد حتى اللحظة ما إذا كانت الصواريخ استهدفت إسرائيل.
وقال مسؤول أميركي لمحطة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن الصواريخ كانت تستهدف السفينة الأميركية.

من جهتها، قالت مصادر إسرائيلية مطلعة، إنه على الأرجح أن الصواريخ التي أطلقت من اليمن واعترضتها السفينة البحرية الأميركية كانت تستهدف إسرائيل.

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